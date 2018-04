Bij nader inzien blijkt dat je van een glas alcohol per dag niet aantoonbaar korter leeft

Wat is er door nieuwsmedia gemeld?

Gezond drinken bestaat niet, ook dat ene glaasje kunt u beter laten staan, berichtten talloze media, waaronder wijzelf, Trouw, Het Parool, het AD, de NOS en RTL4. In de Volkskrant stond ook: een man van 40 die elke dag een glas wijn drinkt, verkort zijn leven met bijna anderhalf jaar. In het buitenland rekende de Britse krant The Guardian zelfs voor dat elk extra glas wijn je leven met 30 minuten zou verkorten. De bron voor deze onheilsboodschappen was een grote internationale studie (op basis van data van 600 duizend drinkers uit 19 landen) die in het toonaangevende wetenschapsblad The Lancet was verschenen.