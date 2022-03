Bij het invullen van mijn geboortedatum begint de kalender in maart 2022. Dat wordt 551 maanden terugklikken

We gaan ons huis verkopen. En ook makelaars gaan met hun tijd mee, dus tegenwoordig lever je gegevens over je huis en jezelf aan via een online invulformulier. Wat in principe een vooruitgang zou kunnen zijn.

Maar als ik op het invulveld voor geboortedatum klik, kan ik niet gewoon datum, maand en jaar invullen, maar popt er een dialoogscherm met een kalender op. Het staat op maart 2022. Da’s apart, want je mag pas een huis bezitten vanaf je 18de, dus de kans dat iemand van nul een huis verkoopt lijkt me, even kijken, ja: nul.

Ik moet naar april 1976 en er staan alleen pijltjes om per maand vooruit of terug te klikken. Met mijn leeftijd is dat 551 keer klikken. Leuk ook als je 80 bent. Bij nadere inspectie en wild rondklikken – er zijn verder geen echte visuele aanwijzingen voor – blijkt dat als je bovenaan het dialoogvenster op ‘maart 2022’ klikt, je toch per jaar kunt doorklikken. Onder aan het dialoogvenster staat ook nog een knop om naar de huidige datum te gaan. Waarom je bij het invullen van je geboortedatum terug zou willen naar vandaag is me niet helemaal duidelijk.

Hier is gekozen voor het verkeerde interactiepatroon. Om gebruikers een datum te laten invullen, kunnen interactieontwerpers kiezen uit verschillende datuminvulmethodes, wat vaak standaardmodules in interface-ontwerppakketten zijn. Wat de beste keuze is, is afhankelijk van het ‘soort’ datum. Een kalenderdialoogvenster is bijvoorbeeld handig als je data moet kiezen rond de huidige datum, en als je moet kunnen zien op welke dag een datum valt. Zoals bij het boeken van een huisje: is het een midweek of een lang weekend?

Bij een geboortedatum is dit allemaal niet aan de hand. Dat is een standaardcijferserie, die iedereen uit het hoofd kent. Dan is een invulveld voor datum, maand en jaar een veel logischere keuze. Of eventueel uitklapmenuutjes met in het eerste veld cijfers voor de datum, in het tweede een maand (in letters, zodat je die niet kan verwisselen met de datum) en in het laatste een jaartal.

Uiteindelijk zie ik dat er boven het dialoogvenster een onopvallend, lichtgrijs balkje staat (de kalender zelf heeft kleur en stevige contrasten en trekt dus veel meer aandacht). In dit balkje staat ‘selecteer datum’ en daarnaast een kalendericoontje. Stiekem blijk je hierin ook gewoon de datum in te kunnen typen.

Al deze verborgen functionaliteit had ik in eerste instantie niet door. Toch jammer, zo’n leercurve, want de meeste mensen vullen dit formulier maar één keer in. Ook daar bleken de ontwerpers rekening mee te hebben gehouden, want net dit gedeelte van het invulformulier slaat – in tegenstelling tot de rest van de site – níét automatisch op wat is ingevuld, ook niet als je klikt op ‘doorgaan naar het volgende tabblad’. Dus ik kon van vooraf aan beginnen. Leerzaam, dat wel.

