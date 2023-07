Beter goed gejat dan slecht bedacht: de nieuwe app van Meta is Twitter in een Instagramjasje

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, gaat met Threads de concurrentie aan met het kwakkelende Twitter. De app is (nog) niet in de EU gelanceerd, maar de Volkskrant kijkt alvast mee via een Amerikaans account.

Beter goed gejat dan slecht bedacht – Instagram is er nooit vies van geweest. De app kopieerde het idee van Stories (foto’s die na een dag verdwijnen) schaamteloos van Snapchat en heeft met korte, verticale filmpjes TikTok voor millennials nagebouwd. Nu opent het platform uit de Metafamilie de aanval op Twitter met Threads, een app waarin je korte berichtjes (maximaal 500 tekens, al dan niet voorzien van een foto of filmpje) het internet op slingert zodat iedereen erop kan reageren. Twitter, dus.

Instagram bouwt de populaire functie van de concurrent dit keer niet in de eigen app. Gebruikers moeten Threads als losse applicatie downloaden. Threads is in de EU niet beschikbaar. Dit gaat ‘nog heel lang duren’ vanwege de strenge EU-regels waar het platform aan moet voldoen , zegt Instagrambaas Adam Mosseri tegen The Verge. Het voornemen is wel dat de app hier komt. De Volkskrant keek alvast mee via een Amerikaans account. Wat valt op?

In één klik populair

Na het downloaden van de app krijg je een korte uitlegtekst te zien: Threads is onderdeel van Instagram, dus alle data die Instagram over je heeft verzameld wordt direct met Threads gedeeld. In de toekomst gaat de app samenwerken met platformen zoals Mastodon, wordt beloofd. En je moet nog even akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden – oké, goed. ‘Join Threads’.

Direct krijg je je lijst met Instagramvolgers te zien, die je één voor één kan selecteren. Of je drukt op ‘iedereen toevoegen’ en je bent meteen net zo populair als op Instagram, mits jouw volgers de app ook downloaden. Instagrammers blijken nieuwsgierig: Threads had vrijdag, 24 uur na de lancering, al 30 miljoen gebruikers.

Over de auteur

Simoon Hermus is techredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over big tech, a.i., sociale media en games.

Geen privéberichten

Je belandt direct in een serie berichten van willekeurige accounts, vooral met blauwe vinkjes – dit betekent dat ze van een bestaande organisatie of van een min of meer bekend persoon zijn. Er is geen mogelijkheid om alleen de berichten te zien van mensen die je volgt, of om op een bepaald onderwerp te zoeken; er zijn geen hashtags. Wel kun je gebruikers opzoeken via hun Instagramnaam – een stuk eenvoudiger dan bij Mastodon, waar je naast de gebruikersnaam ook nog moet weten op welke server iemand zit. Je scrolt door de berichten, waaronder de reacties in een rij verschijnen. Het is Twitter in een Instagramjasje.

Wie bekend is met Instagram kan hier direct mee uit de voeten. Nieuwkomers zullen waarschijnlijk ook redelijk snel snappen hoe het werkt. Het werkt simpel, intuïtief. De knoppen zijn precies hetzelfde als bij Instagram, je accountpagina ziet er vergelijkbaar uit. Deze kun je een-op-een uit Instagram kopiëren. Er zijn alleen geen privéberichten, DM’s. Een bewuste keuze vanwege ‘inboxmoeheid’, zegt Mosseri tegen The Verge: mensen hebben al te veel kanalen om te chatten. Belangrijker is waarschijnlijk dat Threads geen gebruikers mag wegtrekken bij Instagram. Voor DM’s moeten gebruikers nog steeds naar de foto-app, te bereiken door op iemands profielfoto te drukken.

Verhitte discussies

Waar Instagram een platform is om foto’s en video’s te delen, moet Threads een plek voor ‘publieke conversatie’ worden. Naast een overzicht van alle berichten die je geplaatst hebt, kan iedereen zien op welke berichten je gereageerd hebt, en hoe. Zoals bij elk nieuw platform gaan de berichten (die simpelweg ‘Threads’ heten) nu nog vooral over het medium zelf. Bij het scrollen door de berichten die Threads’ algoritme voorschotelt lijken de reacties op het eerste gezicht in niets op de gemiddelde Twitterconversatie. Geen inhoudelijke discussies of ordinair bekvechten: hier domineert lol (Engels voor ‘haha’) en de emoji die lacht en huilt tegelijk (betekent ‘hahaha’), net als op Instagram.

Instagram is in de eerste plaats een platform om te complimenteren, of om vrienden te taggen in een grappig filmpje. Woedend commentaar is er ook, maar nodigt niet uit tot een uitgebreide discussie. Daar leent de commentaarfunctie van Instagram zich niet voor. Het is nog de vraag of de doorsnee Instagrammer geen intensieve discussies voerde omdat daar geen mogelijkheid toe was – misschien houdt die het gewoon liever bij ‘haha(ha)’.