Beter af met vrouwen aan de macht? Wat te verwachten in zeven lessen (en een blik op het dierenrijk)

Wie kent het vreedzame Thule waar, sinds een nucleaire Derde Wereldoorlog, alleen nog vrouwen staatshoofd mogen worden? Waar mannen veiligheidshalve bij wet worden geweerd uit alle functies waar ze macht kunnen uitoefenen?

Thule is het decor van Thea Beckmans jeugdboek Kinderen van Moeder Aarde (1985). Volkskrant-lezer Saskia Tromp las het als kind en denkt er door de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis vaak aan terug: ‘Zou de wereld beter af zijn als vrouwen aan de macht waren?’

Twee andere lezers (v) hadden vergelijkbare vragen. Maken vrouwelijke leiders de wereld beter? Een kleine cursus verwachtingsmanagement in zeven lessen.

1. Vrouwen kunnen óók wreed zijn

Archeologen kunnen dankzij nieuwe technieken zoals dna-onderzoek al een tijdje vaststellen dat vechtersbazen uit het verleden zeker niet uitsluitend mannen waren. Zo bleek de Vikingstrijder die als een groot krijgsheer begraven was in het Zweedse Birka anderhalve eeuw na zijn ontdekking alsnog een vrouw.

De geschiedenis leert dat vrouwen met veel macht soms geen haar beter waren dan mannen. Voor voorbeelden moet je bij genderhistoricus Jasmijn Groot zijn. Haar Historical Women Project zet vaak onderbelichte historische vrouwen op de voorgrond. Vrouwen genoeg van wie je zou willen dat ze méér macht hadden gehad.

Maar de vrouwen die de macht ook kregen? Jasmijn Groot zal niet beweren dat de wereld met hen altijd beter af was. Neem koningin Ranavalona I van Madagaskar (1778–1861), volgens Groot ‘in hetzelfde rijtje gezet als Pol Pot, Stalin en Mao’. Dit omdat het bevolkingscijfer van Madagaskar tijdens Ranavalona’s regime kelderde van 5 miljoen in 1828 tot 2,5 miljoen in 1861.

Ranavalona moordde familieleden uit om aan de macht te komen, liet haar volk dwangarbeid verrichten en breidde haar koninkrijk uit met een reeks veldslagen, terwijl ze de Malagassiërs onder de duim hield met wrede straffen. Berucht is de ‘Tangena-beproeving’, een soort variant op onze heksenprocessen. De verdachte moest drie stukjes kippenhuid met de giftige Tangena-plant eten. Alleen wie de drie stukjes uitbraakte, was onschuldig. Wie minder uitbraakte of meteen stierf: schuldig.

2. Goed in vrede, maar ook in oorlog

Volgens de Verenigde Naties is ‘het bewijs helder’: waar vrouwen deelnemen aan een vredesverdrag is er 35 procent meer kans dat de vrede vijftien jaar standhoudt. Ook de Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft gezegd dat er minder door ‘oude mannen’ veroorzaakte problemen op de wereld zouden zijn als vrouwen aan de macht waren. Stanford-politicoloog Francis Fukuyama beweerde twintig jaar daarvoor al iets vergelijkbaars.

Is het toeval dat juist vrouwen dit idee ferm tegenspreken? Politicoloog Abigail Post bijvoorbeeld, verbonden aan het Amerikaanse Dartmouth College, wees na Obama’s uitspraken in een artikel in The Washington Post op haar onderzoek naar de rol van gender in internationaal crisisoverleg, waaruit blijkt dat landen met een vrouwelijke premier of president daar vaak agressiever optreden. Dit mogelijk ter compensatie van het stereotype dat vrouwelijke leiders zwakker zijn.

De Amerikaanse bestuurskundigen Oeindrila Dube en S.P. Harish stelden vast dat koninginnen in Europa tussen de 15de en de 20ste eeuw vaker in conflicten tussen staten verzeild raakten dan koningen. Om nog maar te zwijgen over de premiers Margaret Thatcher (Verenigd Koninkrijk, Falklandoorlog), Golda Meir (Israël, Arabisch-Israëlische oorlog) en Indira Gandhi (India, oorlog met Pakistan).

3. De mannelijke-krijgerhypothese

Evolutionair psycholoog Mark van Vugt, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wijt genderverschillen waar vrouwen de macht krijgen aan ons ‘oerbrein’. Bij de jagers-verzamelaars zie je volgens hem al een verschil tussen leiders voor oorlogstijd en voor vredestijd. Die in vredestijd zijn vaker oud en wijs, en soms vrouwen. Leiders die in oorlogstijd worden gekozen zijn vaker mannen.

Mark van Vugt bedacht de ‘mannelijkekrijgerhypothese’: mannen die ten strijde trekken tegen andere groepen zouden evolutionair in het voordeel zijn geweest. Het leverde status op en wie status had kon zich makkelijker voortplanten, ook met vrouwen van overwonnen groepen. Zo verspreidden ze hun strijdbare genen, volgens Van Vugt, waardoor mannen in de meeste culturen nog steeds gewelddadiger zijn dan vrouwen.

Van Vugt wijst ook op het type vrouwelijke leider dat in een traditionele mannenwereld vaak komt bovendrijven. ‘Denk aan Thatcher of de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni’, laat hij desgevraagd weten.

‘Deze alfavrouwen zijn dominanter en agressiever dan de gemiddelde mannelijke leider. Thatcher bijvoorbeeld nam nooit vrouwen in haar kabinet op, omdat zij ze te emotioneel vond en daardoor niet geschikt ‘for office’.

‘We noemen dat het vrouwelijke ‘posturing’-effect (‘je een houding geven’, red.). Maar je mag verwachten dat naarmate er meer vrouwen aan de macht komen er ook meer leiders met typische vrouwelijke eigenschappen komen, dus leiders die socialer, empathischer, democratischer en vredelievender zijn.’

4. De ongerijmdheid-hypothese

‘Je moet je om te beginnen bewust zijn van onze stereotypen over mannen en vrouwen, plus stereotypen over allerlei taken en rollen in de maatschappij’, waarschuwt Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een onderzoek enquêteerde zij onder meer ruim 5.500 lezers van het vaktijdschrift Intermediair over de eigenschappen van een ‘goede’ leider.

Stereotypen over mannen vallen nogal eens samen met stereotypen over leiderschap: ‘Dat heeft dan allemaal met daadkracht te maken’, zegt Stoker. ‘Met assertief zijn, krachtig, dominant, bereid risico te nemen, om stelling te nemen, om de leiding te nemen. Dat is precies waar we traditioneel aan denken als we aan mannen denken.’

Dan de vrouwelijke stereotypen: vrouwen zouden warm zijn, begripvol, gevoelig voor de behoefte van anderen, begrijpend, ondersteunend, bescheiden. ‘Een vrouw wordt kortom geacht sympathiek te zijn in haar optreden.’

Als een vrouw leidinggevende wordt, liet de invloedrijke Amerikaanse sociaal psycholoog Alice Eagly zien, dan is het risico aanzienlijk dat er ongerijmdheid ontstaat tussen de verwachtingen die men van haar heeft volgens de ‘hardere’ stereotypen als leider en de ‘zachtere’ stereotypen als vrouw, waaraan ze heeft te voldoen. ‘En dan ontstaan dus de problemen’, zegt Janka Stoker.

In deze ‘incongruentie-hypothese’ beschrijft Eagly met haar collega Steven Karau het ontstaan van twee soorten vooroordelen. Ten eerste zien we vrouwen door de ongerijmdheid vaak als minder gunstige kandidaten voor een leiderschapsfunctie. En ten tweede beoordelen we als een vrouw eenmaal leider is, haar leiderschap veel minder gunstig dan als een man hetzelfde gedrag laat zien. Met het gevolg dat mensen minder positief zijn over vrouwelijke leiders. Waardoor het voor vrouwen ook moeilijker is een leidinggevende functie te krijgen en in die rol succesvol te worden.

Hoe groter de ongerijmdheid tussen genderstereotypen en leiderschapsrol, hoe sterker die gevolgen, ontdekte Eagly.

5. Crisis? Neem een vrouw!

Voorbeelden te over van vrouwen die de leiding kregen waarna het slecht afliep met een organisatie. In 2003 publiceerde de Britse krant The Times bijvoorbeeld een artikel onder de kop: ‘Vrouwen in de bestuurskamer: hulp of hinder?’ In het stuk was te lezen dat ‘De triomfantelijke mars van vrouwen richting bestuurskamers … grote schade (heeft) aangericht aan de prestaties van bedrijven’.

De Britse sociaal- en organisatiepsycholoog Michelle K. Ryan, zegt Janka Stoker, is met haar collega Alex Haslam gaan uitzoeken of dit artikel klopte. Ze onderzocht de prestaties van honderd bedrijven voor en na de benoeming van een vrouwelijke commissaris. Daarbij ontdekten ze dat de bedrijven waar vrouwen benoemd waren in de vijf maanden daarvoor al slechter presteerden. Deze onzichtbare horde noemde Ryan, analoog aan het glazen plafond, ‘de glazen klif’.

Maar waarom werden midden in een crisis nu juist vrouwen benoemd? Het leuke is, zegt Janka Stoker, dat die vraag net is beantwoord in nieuw Duits onderzoek: ‘Het gaat erom dat men een signaal aan de buitenwereld wil afgeven: we gaan het écht anders doen. En daarom benoemen ze een vrouw.’ Neem de nieuwe ceo van Twitter, Linda Yaccarino, zegt Stoker: door Elon Musk benoemd, nadat de advertentie-inkomsten dankzij zijn tumultueuze management tot een dieptepunt waren gedaald.

Een bekend voorbeeld is ook de benoeming van Theresa May tot Brits premier. Eerst een niet al te opvallend lid van het kabinet van David Cameron. Tot het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit stemde, Cameron aftrad en de man die hem zou moeten opvolgen in de ontstane chaos bedankte.

‘Wat je ziet’, legde onderzoeker Michelle Ryan uit aan The Washington Post bij May’s plotselinge benoeming tot premier, ‘is dat al die mannen denken: waarom zou ik nog blijven?’ Het gaat er dus niet zozeer om dat mannen willen zien hoe vrouwen onderuitgaan: ‘Ze willen zelf niet falen.’

Vrouwen hebben niet de luxe om te kiezen, zei Ryan. ‘Als ze een kans krijgen, dan moeten ze die grijpen.’

6. Vrouwen zijn beter in verandering

In Amerika is onderzocht of het verschil tussen mannen of vrouwen als leiders levens kan redden: bekeken werd in welke staten, die met mannelijke of vrouwelijke gouverneurs, de minste covid-doden vielen. Dat waren die onder vrouwelijk leiderschap. Grote conclusies op basis van weinig data, waarschuwt Janka Stoker, maar het is wel in lijn met eerder grootschalig onderzoek van sociaal psycholoog Alice Eagly en anderen. Zij onderzochten in een meta-analyse 45 eerdere studies over soorten leiderschap: ‘transformationeel’, ‘transactioneel’ en ‘laissez-faire’.

Een transformationele leider is inspirerend, heeft visie, weet mensen aan te spreken. Een transactioneel leider spreekt mensen ook aan en zorgt voor een soort zakelijke uitwisselingsrelatie. Beide zijn actieve vormen van leidinggeven. Een laissez-faire leider laat de boel een beetje de boel en hoopt dat het goed komt. Stoker: ‘Dit is de meest passieve vorm.’

Uit deze meta-analyse bleek dat vrouwen beter dan mannen scoorden op alle actieve leiderschapsstijlen, ook de vanouds als ‘mannelijk’ beschouwde transactionele stijl. En dat mannen alleen maar hoger scoorden op laissez-faire-leiderschap.

Janka Stoker deed met collega’s vergelijkbaar onderzoek naar het effect van een crisis op leiderschap na onder meer de financiële crisis en covid. ‘Daar kwam steeds uit dat vrouwen zowel voor als na de crisis hoger dan mannen scoren op participatief leiderschap, de zogenaamd ‘vrouwelijke’ stijl van samen beslissingen nemen en overleggen. Maar óók altijd op directief leiderschap, wat je kunt zien als het ‘mannelijke’ ik-bepaal-wat-jij-moet-doengedrag.’

Conclusie: vrouwen doen het beter op alle leiderschapsstijlen die belangrijk zijn voor effectiviteit dan mannen. En mannen scoren alleen hoger op die ene stijl die niet bijster effectief is: laissez-faire.

7. Wereldvrede? De uitslag

Vrouwen met macht stelden zich in de geschiedenis niet speciaal vredelievender op dan mannen. Het oordeel van Janka Stoker: ‘Vrouwen geven niet vrouwelijker leiding dan mannen. Wat je dus wel ziet is dat het moeilijker voor vrouwen is om aan de macht te komen.’

Dit omdat vrouwen stereotypen en de daaruit voortkomende botsing tussen hun rol als vrouw en hun rol als leider op hun pad vinden. ‘Vrouwelijke leiders moeten daardoor extra goed zijn en beter hun best doen dan mannen.’

Tegelijkertijd komt een middelmatige man gemakkelijker weg, zegt Stoker. Omdat hij meer voldoet aan stereotypen is het voor een man makkelijker op zo’n positie te komen, ook als hij niet eens zo’n goede leider is.

Bovendien bestaat er ook nog een fenomeen als ‘de glazen roltrap’. Stoker: ‘Juist in een context met veel vrouwen is het voor mannen makkelijker om de baas te worden. De glazen roltrap is het tegengestelde van het glazen plafond. Hypothetisch zou beoogd RoodGroen-leider Frans Timmermans misschien zelfs wel voordeel kunnen hebben als er bij de komende verkiezingen een meerderheid van vrouwelijke lijsttrekkers is – al lijkt de kans daarop erg klein.’

Vrouwen zijn op dit moment wat betreft hun score op leiderschapskwaliteiten de betere leiders. Maar dus niet omdat ze vrouw zijn. Wel omdat ze als gevolg van stereotiepe denkbeelden over vrouwen extra hun best moesten doen om er te komen.

Zou dit dan ook betekenen dat de Grote Vraag van vandaag vrouwen helemaal niet helpt, maar het stereotype juist bevestigt? ‘Ja precies!’, lacht Stoker. ‘Ik dring er daarom ook altijd op aan om dat nogal romantische beeld te laten varen.’

Dus wanneer de wereld écht een betere plaats werd, waar mannen en vrouwen precies evenveel kans hadden om aan de macht te komen? En niemand meer extra zijn best hoeft te doen?

Dan was de uitslag waarschijnlijk al snel weer gelijk.

Hoe zit het met vrouwelijke leiders in het dierenrijk?



Old girls network

Hoe de wereld eruitziet met vrouwen aan de macht, kunnen we in het dierenrijk zien. Mensen zijn geen glimwormen, maar wel bijna bonobo’s – ons dna komt voor 98,7 procent overeen, de bonobo is een van de vier diersoorten die genetisch het meest op de mens lijken.

En dat treft, want bij bonobo’s zijn de vrouwen de baas. En wetenschappers hebben er veel over onderzocht. Zo weten we nu dat de vrouwtjes niet agressiever of dominanter zijn dan mannetjes, integendeel: ze sluiten onderlinge verbonden om zich tegen agressieve mannen te weren. Desgewenst nemen de vrouwen vervelende mannetjes groepsgewijs hardhandig te pakken, waardoor de vrouwen gezamenlijk hoger in de hiërarchie staan dan de mannetjes.

Die mannetjes blijven hun hele leven in de groep waarin ze geboren zijn, vrouwtjes daarentegen zoeken tegen de tijd dat ze volwassen worden naar een groep andere vrouwen om een band mee te vormen. Ze vormen zo een zogeheten ‘old girls network’, wat op zichzelf wel een beproefde strategie van juist mannen is. Niet voor niets vormen de bonobo’s een inspiratiebron voor feministen en strijders tegen ongelijkheid en seksisme.

Hormonen aan de macht

Voor het type vrouwelijke leider dat haar instrumenten vond in de typisch mannelijke gereedschapskist, kunnen we ook terecht bij de gevlekte hyena’s. De evenknie van het type – excusez le mot – ‘manwijf’. Vrij letterlijk, want ook bij deze roofdieren zijn vrouwtjes de baas: ze zijn groter en dominanter dan hun mannelijke soortgenoten. En dat heeft te maken met hormonen: vrouwtjes van de hyena’s maken een grote hoeveelheid testosteron aan, het ‘mannelijke’ hormoon. Dat leidt tot opmerkelijk gedrag: ze springen soms bovenop een mannetje, alsof ze aan het paren slaan. Dat laatste is niet het doel, het is alleen om duidelijk te maken wie hier de lakens uitdeelt.

Het testosterongehalte neemt gedurende de zwangerschap van het vrouwtje flink toe. Daardoor worden jongen ook al geboren met een agressieve instelling. Zo blijkt dominantie een erfelijke kwestie: hoe hoger de moeder in de groepshiërarchie, hoe meer testosteron ze aanmaakt en hoe ‘mannelijker’ het vrouwtje.

Het matriarchaat

Voor het ware matriarchaat moeten we bij de orka’s zijn. Deze roofdieren – ook wel de ‘wolven van de zee’ genoemd – zien we in natuurdocumentaires vaak zeehonden meters hoog de lucht in werpen, alvorens ze op te vreten. Orka’s leven en jagen in groepen van ongeveer veertig dieren, steevast geleid door een ‘matriarch’, oftewel een ouder vrouwtje.

Britse wetenschappers ontdekten in 2019 hoe cruciaal het vrouwelijk leiderschap is voor de hele groep: jonge orka’s met een oma hebben meer kans in leven te blijven dan orka’s zonder. Na het overlijden van de oma hebben orkakalfjes een aanzienlijk hogere kans binnen twee jaar zelf te overlijden. De onderzoekers denken dat oudere vrouwtjes cruciale kennis hebben van voedselbronnen. Kalveren hebben baat bij de grote kennis en het leiderschap van een orka-oma, zeker in tijden van nood.

Ook wilde olifanten kennen het matriarchaat al lang. De leider van een kudde is altijd een oudere vrouw. Met haar wijsheid en ervaring bepaalt zij de route van de kudde, herinnert zich (met het welbekende olifantengeheugen) waar voedsel en water te vinden zijn, hoe roofdieren te vermijden en waar zich de beste schuilplekken bevinden. Oudere vrouwtjes blijken beter in het voorspellen van de intenties van een leeuw (een belager van olifanten) aan de hand van de geluiden die de leeuwen maken. Goede communicatie hoort tot de leiderschapskwaliteiten van de vrouwelijke leider: zo weet ze de jongeren voortdurend op hun gemak te stellen, en brengt ze de jongen alle basisvaardigheden over.

Olifantenmannen leven een meer solitair en zwervend bestaan en vertonen zich pas in de groep wanneer een vrouwtje tochtig is. Na die vruchtbare periode verslapt zijn interesse en zwerft het mannetje verder, op zoek naar een ander vrouwtje.