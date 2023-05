Best gênant, een halve eeuw geleden konden ze beter maanlanden dan nu

Het kerkhof op de maan is weer een dode rijker. Vorige week moest daar de eerste lander van een commerciële partij, het Japanse iSpace, de poten in het stof drukken. Maar ground control verloor het contact en concludeerde: ‘We moeten aannemen dat we de landing niet konden afmaken op het maanoppervlak.’

Dat is managementjargon voor ‘Neeheehee! Kan wel janken! Jaren werk naar de gallemiezen!’

Recentelijk hapten ook landers van andere landen hardhandig in het maanstof. Een Israëlische maanlander remde in 2019 onvoldoende af en crashte op het oppervlak. Ook een poging van India mislukte.

Takeshi Hakamada, oprichter en bestuursvoorzitter van iSpace, toont eind april in Tokio een model van de maanlander waarmee het contact verloren werd. Beeld AP

Vanuit wetenschappelijk standpunt doodzonde. De Japanse lander had namelijk een maankarretje aan boord die maanstof moest bestuderen. Dat is een wonderlijk, door straling statisch geladen, spul dat overal aan blijft plakken. Apollo-astronauten klaagden al hoe het bleef kleven aan hun pakken en apparatuur. Toen de ruimtereizigers het mee terug namen in hun drukcabine en inademden kregen ze allergische klachten, een soort buitenaardse variant van hooikoorts.

Terug op aarde bleek onder de microscoop dat de maankorrels een relatief grillige structuur hebben, waarschijnlijk omdat ze niet zoals aardkorrels miljoenen jaren waren blootgesteld aan wind en erosie. Nasa-wetenschappers vrezen zelfs dat langdurige blootstelling blijvende gezondheidsschade kan veroorzaken. En dat is zorgwekkend met al die plannen voor een toekomstige maanbasis waarbij mensen en materieel maanden of misschien wel jaren de strijd met dat zand aan moeten gaan.

Het nieuwe maankarretje, geproduceerd in de Verenigde Arabische Emiraten, had wielen bekleed met verschillende materialen. Zo hoopten wetenschappers te ontdekken welke het beste geschikt zijn om het maanstof te weerstaan. Maar jammer dus, crash, en dat ook nog eens in dezelfde maand dat de Starship van Elon Musk ontplofte, de krachtigste raket ooit gebouwd. Die moet mensen naar de maan en Mars brengen, maar knalde dus in stukjes uit elkaar.

‘Het was maar een testversie!’, riepen Musk en collega’s. ‘Trial and error is juist goed!’

Niks mis met leren van fouten inderdaad, maar ergens heeft het toch ook iets gênants. Astronauten stonden meer dan een halve eeuw geleden al op de maan. Niet één keer, met de bekende giant leap for mankind van Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Daarna volgden vijf landingen waarbij nog eens in totaal tien mannen op de maan liepen, rondreden in rovers en golfballetjes sloegen.

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig vonden die maanlandingen plaats – ruim een halve eeuw geleden. Natuurlijk is zo’n landing anno nu nog steeds een uitdaging, maar met het voortschrijden van de techniek zou de huidige generatie ingenieurs er toch wel een stuk beter in moeten zijn dan hun opa’s en oma’s.

Al die vergezichten van kolonies op Mars: eerst maar eens het kunstje herhalen van de oude Apollo-astronauten. De voeten weer eens zachtjes op de maan zetten, dat is voor de moderne mens blijkbaar even uitdaging genoeg.