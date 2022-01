Besmettingsmodellen voor corona zijn soms net het knikkerbord van Galton

In december opende de vernieuwde familietentoonstelling Spelen met wiskunde bij Rijksmuseum Boerhaave. Maar zoals het gaat bij een pandemie, moest het museum dicht vanwege een nieuwe lockdown. Zelf had ik de expositie nog net kunnen bekijken, directeur Amito Haarhuis gaf me een rondleiding tijdens het opbouwen.

Een jaar eerder had hij speciaal voor mij een onderdeel van de wiskundetentoonstelling uit de opslag gehaald. Bij het televisieprogramma Atlas zou ik iets vertellen over onzekerheden in voorspellende modellen. En zoals het gaat bij televisie, vroeg de redactie of ik daarbij een soort experiment kon laten zien. Toen dacht ik aan de knikkerbaan uit Spelen met wiskunde. Dat is een bord met pinnetjes erop waarop knikkers vallen.

Het heet een Galtonbord of een quincunx – genoemd naar het patroon met vijf stippen, waarbij er vier samen een vierkant vormen en de vijfde in het midden staat, zoals bij de vijf op een dobbelsteen. Op het Galtonbord verspringen de pinnetjes per rij als in een quincunx. Je laat een knikker van boven op een pinnetje vallen en die kan dan naar links of rechts rollen. Daaronder zit een versprongen rij pinnetjes waarop de knikker ook weer naar links of rechts kan, en zo verder tot de onderste rij eindigt met opvangbakjes. Toeval bepaalt in welk vakje een knikker eindigt.

Homo universalis Francis Galton bedacht het naar hem vernoemde bord in 1889 en gebruikte het om te demonstreren dat er orde bestaat in schijnbare chaos. Want waar het traject van één losse knikker onvoorspelbaar is, is het patroon van een hele reeks knikkers zeer voorspelbaar. De meeste zullen in het midden eindigen, een groot deel daar pal naast en naar de uiteinden steeds minder. Als je het met heel veel knikkers doet, kom je in de buurt van een normaalverdeling. Galton gebruikte zijn bord ook om te laten zien dat middelmatigheid veel voorkomt en schreef dat het nog veel meer principes illustreerde.

In Atlas gebruikte ik het om te laten zien dat in modellen vaak nog allerlei onzekerheden zitten die verschillende kanten op kunnen gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor weersvoorspellingen of – nog net zo actueel als een jaar geleden – coronabesmettingen. Je model beschrijft een patroon van hoe het in de meeste gevallen zal gaan: de verdeling van knikkers. Maar wat er in het echt gebeurt, is de baan van één onvoorspelbare knikker die ook best in het buitenste bakje kan belanden.

Bij het filmen bleek dat de constructie van het bord in Boerhaave nét niet goed werkte: de knikkers konden aan de zijkanten langs de pinnetjes schieten en in één keer naar de uiterste bakjes vallen zonder verder een pinnetje te raken. Zoals dat gaat bij televisie, mompel je dan in jezelf dat dit een tegenvaller is en probeer je er daarna toch maar het beste van te maken en de knikkers zo te laten vallen dat het zo goed mogelijk lijkt op het bedoelde patroon.

Mijn gemompel was niet onopgemerkt gebleven en zoals het gaat bij een wetenschapsmuseum, was een conservator vastberaden om de constructie te verbeteren. In het nu weer geopende Spelen met wiskunde zit dus een knikkerbaan die het idee van Galton prachtig demonstreert.