Beroemd val-experiment Simon Stevin is na vijf eeuwen herhaald, met kosmische twist

Computertekening van het Microscope-experiment, de moderne versie van de valproef van Simon Stevin. Beeld CNES 2015

Stevin deed de proef in 1584 met twee loden ballen waarvan de massa verschilde: de ene was tienmaal zwaarder dan de andere. De vraag die hij wilde beantwoorden: hoor je bij het neerkomen één plof of twee?

Bij één plof, zo was zijn gedachte, landen de bollen tegelijk en hangt de valsnelheid dus niet af van de massa van de bol. Bij twee ploffen gaat dat niet op. Stevin en een waarnemer op de grond hoorden vervolgens één plof, en legden daarmee een experimentele basis voor het latere zwaartekrachtonderzoek van fysici als Isaac Newton en Albert Einstein.

Relativiteitstheorie

De natuurkunde achter die gelijktijdige plof staat in de fysica inmiddels bekend als ‘het zwakke equivalentieprincipe’ en is onder meer verweven met de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Toch onderwerpen fysici het nog altijd aan nieuw onderzoek, om te speuren naar hiaten in het huidige natuurkundige begrip van de werkelijkheid.

Simon Stevin, op een schilderij uit de zeventiende eeuw Beeld Collection Leiden University

De onderzoekers lieten ditmaal geen bollen van een nóg hogere toren vallen, maar gebruikten een satelliet die ze in een baan om de aarde brachten. Daarin zaten twee voorwerpen: eentje van een legering van titanium en de andere van een legering van platina, zodat ze onderling alleen van massa verschillen.

Omdat dingen in een baan om de aarde eigenlijk continu rond de aarde vallen, vallen ook de twee legeringen in de satelliet. De onderzoekers maten vervolgens of de ene misschien toch ietsje sneller viel dan de ander, zodat ze – net als Stevin zoveel eeuwen eerder – konden bepalen of dat inderdaad niet van de massa afhangt. Dat zogeheten Microscope-experiment werd overigens al in 2018 beëindigd, maar het duurde tot nu om de analyse geheel af te ronden.

Meest nauwkeurig

In publicaties in onder meer vakblad Physical Review Letters schrijven de onderzoekers woensdag dat een eventuele valafwijking tussen de voorwerpen niet groter kan zijn geweest dan één op een biljard (1.000.000.000.000.000). Het is daarmee de meest nauwkeurige bepaling van het zwakke equivalentieprincipe ooit.

Sterrenkundige Vincent Icke (Universiteit Leiden) vindt het fijn dat het nieuwe resultaat opnieuw de aandacht vestigt op de lange historie van dit experiment. ‘En dan vooral dat het niet Galileo Galilei was, die dit ooit uitvoerde vanaf de toren van Pisa, zoals veel mensen denken – een totaal broodjeaapverhaal! – maar Simon Stevin in Delft. Wat hij destijds presteerde was van een verbijsterende knapheid.’

Het volgens Icke ook ditmaal weer ‘bijzonder knappe’ resultaat lost overigens geen dwingend natuurkundeprobleem op, benadrukt hij. ‘Het is vooral fijn om te weten.’