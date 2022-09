Bent u na vaccinatie minder besmettelijk voor uw huisgenoten?

Enfin: dat vaccinatie beschermt tegen ernstige corona en ziekenhuisopname (ergens tussen de 35 en 90 procent, afhankelijk van hoe recent u voor het laatst werd geprikt), dat weten we nu wel. Net zoals u onderhand weet dat het vaccin na een maand of vijf, zes niet goed meer beschermt tegen het kríjgen van corona – de milde versie dus – en dat een boosterprik die bescherming weer opkrikt, tot een procent of 70, 80.

Maar hoe zit het met dat andere: het dóórgeven van het virus? Stel, u bent gevaccineerd, en test onverhoopt toch weer positief voor corona. Bent u dan minder besmettelijk voor anderen dan als u zich niet had laten vaccineren? Het is een vraag die veel lezers me stellen, vaak trouwens in retorische vorm: kom, we weten toch dat vaccins totaal niet helpen tegen overdracht van het virus?

Dat laatste is een berucht misverstand. Het verhaal gaat terug naar een Britse studie, uitgevoerd in de periode dat de deltavariant nog rondging. In de neuzen van gevaccineerde mensen die desondanks tóch besmet waren geraakt, vond men soms net zoveel virus als in de neuzen van mensen die niet waren ingeënt.

Kan niet missen. Gevaccineerden zijn dus net zo besmettelijk als óngevaccineerden! In die woorden ging het al snel rond in kringen van vaccinweigeraars en corona-verontwaardigden. ‘Vaccinatie verkleint het risico op transmissie niet – dat weet echt iedereen inmiddels’, zoals rechtsfilosoof en Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestijn destijds tweette.

Mis. Dezelfde cijfers wezen namelijk nóg iets uit: in de praktijk steken gevaccineerden anderen wel degelijk minder vaak aan. Wel de helft minder, berekenden Nederlandse onderzoekers na analyse van 2.602 besmettingen. Wie is gevaccineerd, kan weliswaar net zoveel virusdeeltjes aanmaken als iemand zonder immuniteit, maar die virusdeeltjes zitten onder de plakkerige antistoffen – ze komen je cellen niet binnen. Ook lijkt het erop dat gevaccineerden korter besmettelijk zijn.

Maar goed, dat was toen. Hoe zit het nu, met de veel besmettelijkere, vluchtigere omikronvariant? Eigenlijk zou je een experiment moeten doen: sluit gevaccineerde en ongevaccineerde mensen met en zonder corona bij elkaar op in bedompte, slecht geventileerde kooitjes, en onderzoek wat er gebeurt.

En verrek: zo’n experiment bestaat. In de gevangenis.

Infectieziektenexpert Nathan Lo en collega’s onderzochten 22.334 omikronbesmettingen tussen celgenoten in 35 Californische gevangenissen. Met opmerkelijk resultaat. Wie in een cel sliep met een ongevaccineerde celmaat met corona, had 36 procent kans om besmet te raken. Terwijl een wél gevaccineerde celmaat slechts 27 procent kans op besmetting gaf. Een eerdere infectie én vaccinatie gaf een nog wat lagere kans op overdracht.

Vaccinatie – en immuniteit door infectie – beschermen dus echt tegen doorgifte van het virus! Zo’n 20 tot 40 procent, als je het omrekent. Lo ontdekte nog iets: hoe korter geleden een gevangene was geboosterd, des te minder besmettelijk hij was. Heel precies: de kans op transmissie werd 6 procent groter met elke vijf weken tijd sinds de laatste prik.

Natuurlijk zitten daaraan mitsen en maren: gevangenen zijn overwegend mannen, eerst zien hoe dit precies zit in de buitenwereld. Maar nu het ministerie net een nieuwe prikcampagne wil starten, kan het nuttig zijn om mee te wegen, zeker als u kwetsbaren in uw directe omgeving hebt: als u zich laat inenten en later tóch corona krijgt, zal u in elk geval minder besmettelijk zijn voor de mensen om u heen.

Dat is natuurlijk meteen het grote minpunt: ook deze prikronde zal u niet volledig of voorgoed beschermen tegen corona. In de gevangenissen in Californië werd 80 procent van de besmettingen veroorzaakt door gevaccineerde gevangenen – domweg omdat er nu eenmaal veel méér ingeënte dan niet-ingeënte gevangenen zijn.

Al die cijfers, al die mitsen en maren: duizelt het u al? Het is niet anders. Wie eerlijke, accurate cijfers over het coronavaccin zoekt, raakt al snel verdwaald in een oerwoud van percentages, kansen en nuances.

Terwijl de luidruchtige minderheid die in de contramine zit en tegen vaccins ageert, het makkelijke verhaal heeft. Natúúrlijk werken vaccins niet! Iedereen kan toch zien dat corona nog steeds rondgaat?