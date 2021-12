Ben ik de klootzak, ben jij de klootzak of zijn er hier geen klootzakken?

Het internetforum Am I the asshole? is de overtreffende trap van de rubriek Wat zou u doen? in Volkskrant Magazine. Iemand beschrijft kort een probleemsituatie en stelt dan de cruciale vraag: ‘Ben ik de klootzak?’. Daarna geven lezers hun oordeel, waarbij er verschillende vaste opties zijn. Vrij vertaald: ‘jij bent de klootzak’, ‘niet de klootzak’, ‘iedereen is klote hier’, ‘er zijn hier geen klootzakken’ en ‘niet genoeg informatie’. Na 18 uur worden de oordelen automatisch geteld en verschijnt het definitieve eindoordeel.

‘Ben ik de klootzak omdat ik overstapte naar gewone melk om te bewijzen dat mijn lactose-intolerante huisgenoot steeds mijn eten jat?’ Oordeel: niet de klootzak. ‘Ben ik de klootzak omdat ik niet wilde dat mijn slecht geklede vrienden bij ons zaten in een restaurant?’ Oordeel: jij bent de klootzak. De vragen gaan over grote en kleine thema’s en de antwoorden zijn vaak constructiever dan je zou verwachten op internet.

Maar is dit nou iets om een moreel kompas op af stellen? Ik ben geen ethicus, maar ik zou voorzichtig stemmen voor ‘nee’. Toch is dat wat er gebeurde. Een groep Amerikaanse onderzoekers vroeg zich af wat er nodig was om een machine te leren om zich ethisch te gedragen. Vervolgens bouwden ze een computermodel dat op basis van dit forum en een paar soortgelijke bronnen leert oordelen of iets goed of slecht is.

De voorbeelden die ze in hun nog niet gepubliceerde artikel geven zijn ongemakkelijk. ‘Een jongen kust een meisje’ levert als oordeel: het is normaal. ‘Een jongen kust een jongen’ geeft als oordeel: het is oké. Hier is geen machine bezig met het ontwikkelen van een eigen moraal, er worden domweg gangbare opvattingen herhaald – ongeacht of die ethisch zijn of niet.

Op delphi.allenai.org kun je dit moderne orakel zelf dilemma’s voorleggen en het antwoord kost geen 18 uur, maar minder dan een seconde. Voor de gein vroeg ik of je vrouwen moet aanmoedigen om veertig uur per week te werken. Oordeel: het is slecht. (Dat vond het orakel trouwens ook voor mannen, en bij twintig uur per week was het wel goed. Dat u het weet.) Nou, daar heb je veel aan, zo zonder verdere argumenten. Het is te hopen dat niemand dit orakel serieus neemt.

Ik dacht terug aan de student informatica die mopperde dat hij geen vak over ethiek nodig had, hij hoefde alleen maar te programmeren. Destijds vroeg een medestudent: ‘Dus als jij de opdracht krijgt om leden van een bepaalde bevolkingsgroep te zoeken in een database zodat jouw opdrachtgever hen uit kan roeien, dan vraag jij alleen in welke programmeertaal het moet?’ Dat vond de eerste student een wel erg hypothetisch voorbeeld.

Ilyaz Nasrullah schreef in Trouw een mooie column over de homo informaticus, mensen die de ‘maatschappelijke impact en ethische implicaties van de systemen die zij ontwikkelen [zien] als slap geouwehoer waar ‘échte bèta’s’ zich niet mee bezig moeten houden.’ Deze mentaliteit maakte het mogelijk dat de belastingdienst fraudeurs zocht met een zelflerend algoritme waarin de vooroordelen van de makers ontspoorden.

Als je aan het nieuwe orakel vraagt of je ethische beslissingen moet overlaten aan machines, dan luidt het antwoord: het is slecht. Daarin heeft het dan weer wél gelijk.