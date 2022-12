Bemanningscapsule Orion keert veilig terug van recordbrekend rondje om de maan

Orion op weg naar aarde, zondagmiddag Nederlandse tijd, zoals deze te zien was op de livestream van Nasa. Beeld Nasa

Die terugkeer gebeurde bij toeval op de dag af 50 jaar nadat de bemanning van de laatste maanmissie, Apollo 17, voet zette op de maan. Om 18.40 uur Nederlandse tijd plonsde de halve kegel van bemanningscapsule Orion met veel gespetter in de Stille Oceaan vlakbij de kust van Florida. Hiermee kwam een succesvol einde aan maanmissie Artemis 1, gelanceerd op 16 november, de meest ambitieuze missie die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa in decennia heeft ondernomen.

De Artemismissies, vernoemd naar de tweelingzus van de mythologische Apollo, moeten mensen weer terugbrengen naar de maan. Was de eerste missie vooral een technologietest, daar moet Artemis 2 – officieel in de boeken voor mei 2024 – meteen al mensen gaan vervoeren. ‘Op z’n vroegst in 2025’ volgt missie Artemis 3, waarmee onder anderen een vrouw en een persoon van kleur nieuwe voetstappen op de maan zullen zetten, twee primeurs waarmee Nasa een nieuwe generatie wil inspireren.

Daarvoor moest de technologie zich wel eerst bewijzen. Het spannendste moment vond plaats toen Orion rond 17.20 uur Nederlandse tijd voor het eerst weer in de aardatmosfeer kwam. Op dat moment begon een kosmische manoeuvre die nog nooit eerder was uitgevoerd door een ruimtevaarttuig geschikt voor menselijk vervoer.

Stuiterend steentje

Die zogeheten ‘skip entry’, zoals Nasa het vooraf had genoemd, is vergelijkbaar met de manier waarop je steentjes kunt laten stuiteren op een meertje. Orion stuiterde op een vergelijkbare manier op de aardatmosfeer. Daardoor bewoog de capsule kort na het binnendringen van de atmosfeer weer naar boven, de atmosfeer uit, om daarna onder een andere hoek, veel langzamer en geleidelijker, naar beneden te zeilen.

Hoewel het laatste deel – min of meer recht naar beneden, bungelend aan parachutes – gelijk is aan dat van de Apollo-missies, bewerkstelligt dat langere voortraject dat Orion dichter bij de Amerikaanse kust in het water belandt. Ook kun je de exacte landingslocatie daardoor beter bepalen, zodat Nasa niet langer, zoals bij Apollo, meerdere bergingsteams aan het werk moet zetten.

Door de rustigere ‘skip entry’ is de terugkeer voor toekomstige astronauten bovendien comfortabeler, al kreeg de capsule het toch zwaar te verduren. Zo moest het hitteschild bij terugkeer alsnog ruim 2.700 graden Celsius kunnen verwerken. Ook dit verliep zonder problemen.

432 duizend kilometer

Behalve drie testpoppen reisde een knuffel van Shaun het schaap mee. Een van de poppen werd door Nasa tot ‘commandant’ van de missie bestempeld, en door het publiek vernoemd naar Apollo 13-ingenieur Arturo Campos, die een sleutelrol speelde bij de veilige terugkeer van de historische pechmissie.

Die ‘bemanning’ had bij terugkeer een reis achter de rug die haar tot ver voorbij de maan had gevoerd. Op het verste punt was de sonde zo’n 432.040 kilometer van thuis verwijderd. Wanneer bij Artemis 2 daadwerkelijk mensen meevliegen worden ze daarmee prompt de recordhouders voor de verste afstand tot aarde. Ze nemen dat record dan over van de bemanning van Apollo 13, die 400.171 kilometer van de aarde was verwijderd.