Bellenblazende zwarte gaten en trage sterren: Nederlandse radiotelescoop onthult miljoen kosmische voorwerpen

Een klein deel van de kaart die Lofar maakte. Boven en onder twee sterrenstelsels. Daar tussenin veel minder heldere puntjes van nog eens zevenduizend andere objecten. Dit plaatje is van een stuk hemel dat 45 keer zo groot is als de volle maan. In totaal zie je hier 1,5 procent van alle nieuw verzamelde meetgegevens. Beeld Timothy Shimwell

Spectaculair mag je het gerust noemen, de nieuwe kosmische informatieberg die sterrenkundigen vrijdagochtend publiceerden. Het omvat zo veel gegevens dat je er de harde schijven van 20 duizend laptops mee zou kunnen vullen, en bestaat uit radiosignalen afkomstig van 4,4 miljoen voorwerpen in het heelal. Daaronder een miljoen die nooit eerder door mensenogen zijn gezien, vooral nieuwe sterrenstelsels en nog onbekende reusachtige zwarte gaten, voorwerpen zo zwaar dat zelfs het licht niet aan hun aantrekkingskracht kan ontsnappen.

Astronomische snoeppot

Nu sterrenkundigen het spreekwoordelijke deksel van de tweede gegevensverzameling van de Nederlandse radiotelescoop Lofar hebben geopend, mag iedereen ermee aan de slag. Maar de afgelopen maanden proefden de ruim driehonderd betrokken wetenschappers bij het meetproject alvast de exclusieve eerste zuurtjes uit deze overvolle astronomische snoeppot.

Dat leverde direct al tientallen nieuwe wetenschappelijke inzichten op, van de eerste waarneming van zwarte gaten die bellen heet gas blazen van honderdduizenden lichtjaren groot – groter zelfs dan ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg – tot een zogeheten pulsar, een ster die met stipte regelmaat radiostraling uitzendt, maar trager draait dan astronomen voor mogelijk hielden.

‘Die eerste analyses zijn een beloning voor onze medewerkers, maar ook een manier om te controleren of de database inderdaad betrouwbaar is’, zegt sterrenkundige Timothy Shimwell (Astron).

Bodem van een zwembad

Lofar is een radiotelescoop die is opgebouwd uit een grove twintigduizend losse antennes, waarvan de verste in Nederland zo’n 120 kilometer uit elkaar staan. Knoop de meetgegevens van al die meetstations aan elkaar en het resultaat is een ongekend sterk en nauwkeurig instrument.

Deel van de Nederlandse radiotelescoop Lofar, in de buurt van Exloo in Drenthe. Beeld Lofar/Astron

Dat gaat overigens niet vanzelf, zegt sterrenkundige Huub Röttgering (Universiteit Leiden). Zo moet je bij elke meting compenseren voor de beweging van de aardatmosfeer. ‘Diep het heelal in kijken vanaf het aardoppervlak is toch een beetje alsof je op de bodem van een zwembad ligt en dan omhoog kijkt. Het water boven je, of in ons geval de atmosfeer, maakt goed waarnemen behoorlijk lastig.’

Behalve de antennes in Nederland, de bulk van de telescoop, staan er ook meetstations in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zweden en Ierland. Die zijn in de huidige gegevens echter niet meegenomen, simpelweg omdat de hoeveelheid gegevens dan onhandelbaar groot zou worden. Om alleen de Nederlandse data te kunnen analyseren, moest men radicaal nieuwe rekenmethodes ontwikkelen die de verwerking efficiënter maken.

De overblijfselen van een ster die in het verleden ontplofte in een supernovaexplosie. De paarse stukken in dit plaatje bestaan uit radiostraling, en werden toegevoegd dankzij de nieuwe meetgegevens. De gele (UV straling) en blauwe (röntgenstraling) zijn al eerder gezien. Beeld Jennifer West

Begin 2019 gaf de groep de eerste bak met gegevens vrij. Die bevatte destijds ‘slechts’ 2 procent van de totale noordelijke hemel, een hoeveelheid die deze tweede verzameling al flink opkrikt tot 27 procent. De komende jaren hopen de astronomen ook de rest te kunnen ontsluiten.

‘We hebben nu toezeggingen voor genoeg waarneemtijd met Lofar om tot zo’n 60 procent te komen’, zegt Shimwell. Voor de rest dienen de astronomen binnenkort aanvragen in. ‘Het blijft enorm spannend om steeds weer nieuwe dingen te ontdekken die geen mens eerder zag. Hiermee gaan we onze kennis van onder meer zwarte gaten, de evolutie van sterren, en zelfs onze eigen Melkweg enorm vergroten.’