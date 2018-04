Beleidsmakers in de zorg vergeten onderzoek te doen, en dat is een probleem

Grappig, zo'n Kamerdebat over herinneringen. Ik keek vorige week even naar Buma die zijn collega's probeerde uit te leggen hoe zijn geheugen werkt. 'Ik heb dat memo wel gelezen, maar als ik een besluit genomen heb, vergeet ik het ook weer want dan moeten we weer door.' Hij vond zelf dat het een beetje stom klonk, maar wetenschappelijk heeft hij gelijk.



Het idee dat een geheugen een keurige harde schijf is waarin alles in ordentelijke mapjes is opgeborgen is onzinnig. Dat geheugen van Buma en al die anderen werkt precies hetzelfde als dat van iedereen. Vergeten is de standaardinstelling, schreef Douwe Draaisma al.