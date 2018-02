Belastingaangifte doen? Vul dan meteen in of u organen wil doneren

Nederland scoort meestal goed in internationale ranglijsten, maar als het aankomt op orgaandonatie sukkelen we in de Europese achterhoede. Kroatië, Spanje, België, Portugal, Frankrijk, Slovenië, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Finland, Italië; allemaal oogsten ze per miljoen inwoners aanzienlijk meer organen bij hun doden. Een belangrijk onderdeel van het succes in die landen is een opt-out systeem. Mensen staan dan geregistreerd als donor, tenzij ze aangeven dit niet te willen.



13 februari stemt de eerste Kamer of Nederland ook overstapt op zo'n systeem. Het belooft een spannende stemming te worden, voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Naast de principiële discussie, spelen er ook een boel praktische zaken.