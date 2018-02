Beeld van Neanderthalers kantelt: ze maakten grotkunst, ver voor de moderne mens Europa bereikte

Opwindend en verrassend

De Neanderthalers maakten grotkunst - wen er maar aan

De tekeningen en schelpjes zelf waren overigens al bekend; nieuw is de datering. Die lukte nu voor het eerst, door op zestig plekken een klein beetje van het natuurlijke kalksteen weg te schrapen dat door de eeuwen heen over de tekeningen heen is gegroeid, en te bestuderen hoe oud het is. De uitkomsten zijn verbijsterend: de kunst is minstens 66 duizend jaar geleden gemaakt, tienduizenden jaren voordat de moderne mens in Spanje arriveerde. 'Opwindend en verrassend', vindt Wil Roebroeks, die hoogleraar Oude Steentijd is in Leiden. 'De Neanderthalers maakten grotkunst - wen er maar aan.'



Tot voor kort namen archeologen aan dat het maken van afbeeldingen en vormen zonder direct nut is voorbehouden aan de moderne mens, de Homo sapiens. Die verliet zo'n 45 tot 40 duizend jaar geleden Afrika, waarna er prompt overal grottekeningen en bijvoorbeeld gesneden beeldjes verschenen. 'Het idee was simpel', vertelt Soressi. 'De Neanderthalers verdwenen omdat ze dit complexe gedrag niet konden bijbenen.'



Maar een reeks nieuwe ontdekkingen zette het beeld de afgelopen jaren op scherp. In Zuid-Frankrijk vonden archeologen diep in een grot twee geheimzinnige, door Neanderthalers gebouwde cirkels van druipsteen. En in Noord-Spanje bleek een op een grotwand getekende rode schijf zo oud dat hij misschien door Neanderthalers is aangebracht. 'Een soort opluchting', noemt Soressi de nieuwe ontdekkingen dan ook. 'Het bevestigt wat we al vermoedden, maar steeds maar niet hard konden bewijzen.'