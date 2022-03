Balanceeract in het zonnestelsel: de vijf vaste punten in het aarde-zonsysteem

Beeld Charlotte Helmer / Studio Papernerd

Toen Isaac Newton in 1687 zijn zwaartekrachtwetten had geformuleerd, gingen sterrenkundigen er meteen ijverig mee aan de slag. Al snel bleek dat dat minder eenvoudig was dan verwacht. Voor twee hemellichamen die elkaars zwaartekracht voelen, zoals de aarde en de zon, zijn de berekeningen niet zo moeilijk. Maar bij drie of meer objecten gaat het onherroepelijk fout. Met de formules van Newton kun je dan geen exacte uitkomsten meer berekenen; hooguit kun je die stapsgewijs benaderen.

De Franse wiskundige Joseph-Louis Lagrange deed in 1772 uitgebreid onderzoek naar dat ‘drielichamenprobleem’. Hij ontdekte dat er vijf uitzonderingen op bestaan waarbij er wél een exacte oplossing is. Die vijf oplossingen corresponderen met de vijf libratiepunten, die dan ook vaak Lagrangepunten (of kortweg L-punten) worden genoemd.

De vijf libratiepunten van het aarde-zonsysteem (L1 tot en met L5) zijn gekoppeld aan de baan die onze planeet rond de zon beschrijft. Ze draaien dus met de aarde mee om de zon. De zwaartekracht van de aarde en de zon werken er op zo’n manier samen dat een hemellichaam (of een ruimtevaartuig) in een van die vijf punten altijd dezelfde positie behoudt ten opzichte van de twee hemellichamen.

L1, L2 en L3 liggen op de verbindingslijn aarde-zon (zie de figuur). L1 ligt 1,5 miljoen kilometer binnen de aardbaan (1 procent van de afstand aarde-zon), L2 op dezelfde afstand buiten de aardbaan en L3 in de aardbaan, diametraal tegenover de zon. Ook de libratiepunten L4 en L5 bevinden zich in de baan van de aarde: L4 loopt 60 graden op onze planeet vooruit (eenzesde deel van een complete cirkel); L5 loopt er 60 graden achteraan.

Overigens heeft niet alleen de aarde van die Lagrangepunten; elke andere planeet in het zonnestelsel heeft er ook vijf. Hetzelfde geldt voor de maan – díé vijf punten draaien met de maan mee om de aarde.

. Beeld .

Balancerend potlood

Er is wel één belangrijke kanttekening: L1, L2 en L3 zijn instabiele evenwichtspunten. De kleinst denkbare verstoring is al voldoende om een ruimtesonde (of een stofdeeltje) weg te laten drijven. Het is een beetje als met een potlood dat op zijn punt balanceert: puur wiskundig kan dat, maar in de praktijk lukt het nooit.

Toch blijkt het L2-punt van de aarde een ideale locatie te zijn voor de eind vorig jaar gelanceerde James Webb Space Telescope. Zon, aarde en maan staan altijd alle drie in min of meer dezelfde richting aan de hemel. Zo kun je met één groot scherm de storende warmtestraling van deze drie hemellichamen buiten je camera’s en meetinstrumenten houden. Tegelijkertijd is de afstand tot de aarde altijd zo’n 1,5 miljoen kilometer – klein genoeg voor efficiënte radiocommunicatie.

Maar omdat L2 een labiel evenwichtspunt is, bevindt Webb zich niet op een vaste positie. In plaats daarvan draait hij in een grote, trage baan om het tweede Lagrangepunt heen. Dat klinkt tegennatuurlijk – een baan beschrijven rond een ‘leeg’ punt – en dat gaat ook niet vanzelf. Eens in de paar weken moet de ruimtetelescoop een beetje worden bijgestuurd. Ook de Europese ruimtesonde Gaia en de Russische röntgentelescoop Spektr-RG beschrijven zo’n ‘halo-baan’ rond L2. Volgend jaar krijgen ze gezelschap van de Europese ruimtetelescoop Euclid; de komende jaren volgen er nog veel meer.

Ook het eveneens instabiele eerste Lagrangepunt, aan de zonzijde van de aarde, is een populaire bestemming voor ruimtesondes: daarvandaan is de zon continu goed te zien. De Europese zonnesonde Soho draait hier al ruim een kwart eeuw in een halo-baan rond. Ook Nasa’s DSCOVR-satelliet bevindt zich hier; die houdt de dagzijde van de aarde voortdurend in het oog, vooral om klimaatonderzoek te doen.

En dan is er nog de Chinese communicatiesatelliet Quaqiao, die in een wijde baan rond het L2-punt van de maan draait, vanaf de aarde gezien zo’n 65 duizend kilometer achter de maan. Quaqiao fungeert als tussenstation voor de communicatie met de Chang’e 4-lander, die ruim drie jaar geleden een zachte landing op de onzichtbare achterzijde van de maan maakte.

Pingpongbal

De libratiepunten L4 en L5, die altijd gelijkzijdige driehoeken vormen met de zon en de aarde, zijn wél stabiel. Je zou misschien verwachten dat die dan al snel een verzamelplaats worden van kleine hemellichamen en kosmische stofdeeltjes – de natuur streeft immers altijd naar een evenwichtssituatie. Toch valt dat in de praktijk erg mee. Evenwicht is namelijk ook hier een relatief begrip.

Omdat het echte zonnestelsel veel minder volmaakt is dan het geïdealiseerde drielichamenprobleem van Lagrange, treden er continu kleine verstoringen op, vooral door de zwaartekracht van andere planeten. Vergelijk het met een pingpongbal op een ronde tafel waarvan het middelpunt een millimeter lager ligt dan de rand. Uiteindelijk wil het balletje wel in het midden tot rust komen, maar het minste geringste zuchtje wind is alweer voldoende om het in beweging te brengen.

Desondanks voelt een klein hemellichaam zich in de omgeving van het vierde of vijfde Lagrangepunt bijzonder op z’n gemak. Zo ontdekte de Duitse astronoom Max Wolf in 1906 een planetoïde – een soort mini-planeetje – in het L4-punt van Jupiter, die hij de naam Achilles gaf. Al snel werden er meer objecten in de Jupiterbaan gevonden; inmiddels zijn er duizenden bekend, zowel in L4 als L5.

Illustratie van het onlangs ontdekte 1,2 kilometer grote mini-planeetje 2020 XL5, dat zich in het vierde libratiepunt van de aarde bevindt. Rechtsboven: de zon. Beeld NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spa

Die zogeheten Trojanen (de meeste hebben namen gekregen van helden uit de Trojaanse oorlog) zitten daar dus niet allemaal op een kluitje: ze zwermen in lome lussen rond de twee libratiepunten heen, zodat er eigenlijk sprake is van twee uitgestrekte wolken. Ze vormen het reisdoel van Nasa-ruimtesonde Lucy, die in november op pad ging en een aantal van die Trojanen van nabij gaat bestuderen.

De Poolse astronoom Kazimierz Kordylewski maakte in de jaren zestig van de vorige eeuw als eerste jacht op soortgelijke wolken in de L4- en L5-punten van de maan. Die zouden voornamelijk uit kleine stofjes bestaan en zichtbaar moeten zijn op lang belichte foto’s. Pas in 2018 is het bestaan van die Wolken van Kordylewski onomstotelijk bewezen. Veel stelt het niet voor.

Miniplaneetje

Ook in de stabiele libratiepunten van de planeten Mars, Uranus en Neptunus zijn enkele Trojanen ontdekt en sinds kort weten we dat de aarde er ook twee heeft, beide in de omgeving van het L4-punt. De eerste werd tien jaar geleden al gevonden: een planetoïde van slechts een paar honderd meter in diameter die de aanduiding 2010 TK7 heeft gekregen. Nummer twee, 2020 XL5, is ruim een jaar geleden ontdekt, maar pas begin februari kwam definitief vast te staan dat ook dit miniplaneetje een Trojaan van de aarde is. Het donkere, koolstofrijke rotsblok is zo’n 1.200 meter in middellijn.

Dat Jupiter veel meer Trojanen heeft dan de aarde of Mars heeft alles te maken met de enorme massa van die reuzenplaneet. 2020 XL5 (het miniplaneetje heeft nog geen officiële naam) is trouwens ook geen permanente ‘begeleider’ van de aarde: ergens in de komende paar duizend jaar zal hij door zwaartekrachtstoringen van de andere planeten uit zijn huidige positie worden getrokken, waarna hij weer in een ‘eigen’ baan om de zon gaat draaien.

250 jaar na de publicatie van Lagrange zijn de libratiepunten niet meer weg te denken uit de wereld van het ruimteonderzoek. Planetoïden, stofwolken, een miniplaneetje, een ruimtetelescoop en een communicatiesatelliet – de Franse wiskundige zou het prachtig gevonden hebben.