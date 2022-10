Bacteriën op Mars overleven 280 miljoen jaar − bij zulke tijdspannen begint het een beetje te duizelen

Een levenloze, dorre vlakte. Dat is wat je ziet op de beelden die robotwagentjes de afgelopen jaren van buurplaneet Mars deelden. Een wereld vele malen saaier dan woestijnplaneten als Tatooine uit Star Wars of Dune uit sciencefictionepos Dune, waar je dan nog tenminste ruige buitenaardse kroegen treft (Tatooine) of ondergrondse, allesverslindende mega-wormen (Dune).

Of nou ja, saai. Deze week verscheen een intrigerend artikel in het vakblad Astrobiology waarin onderzoekers aantoonden dat bacteriën kunnen overleven wanneer ze worden gedroogd, ingevroren en blootgesteld aan de intense kosmische straling waar leven zelfs diep onder de okerrode vlaktes van Mars mee te maken krijgt. Sterker nog: micro-organismen zouden het op onze buurplaneet tot wel 280 miljoen jaar lang kunnen uithouden, zo concludeerden ze na onderzoek in een overigens aards lab.

Twee-honderd-tachtig-miljoen!

Als ik over zulke tijdspannen nadenk, begint het altijd een beetje te duizelen. Want, let op: dat betekent dat een bacterie die je vandaag uit de grond pulkt, de opkomst (230 miljoen jaar terug) én ondergang (65 miljoen jaar geleden) van de dinosauriërs meemaakte. Dat zo’n miniwezentje daar, ingedroogd, ingevroren en al, de totale evolutie van de mens heeft gewacht, vanaf onze bescheiden zoogdiervoorouders, via de opkomst van mensachtigen als de Australopithecus afarensis tot de moderne mens met z’n auto’s en z’n wolkenkrabbers en z’n robotwagentjes op andere planeten. En dat zo’n stokoude bacterie gewoon verder kan leven als je hem na al die tijd gewoon weer wat liefde geeft: beetje opwarmen, wat water gunnen, dat soort werk.

Dan is zo’n bacterie wellicht geen reusachtige, allesverslindende buitenaardse megaworm, maar door die bizarre houdbaarheid allicht wel minstens zo indrukwekkend.

Snelle reality check: de kans dat wetenschappers op Mars nu nog een bacterie op pauzestand uit de grond pulken die na een snelle reanimatie door een robotwagentje weer verder leeft, is vrijwel nihil. Mars veranderde namelijk zo’n drie miljard jaar geleden van blauwe oase in rode woestijn, dus zelfs de meest kranige mini-wezentjes hebben daar inmiddels wel het loodje gelegd.

Alleen heel onwaarschijnlijke scenario’s bieden nog uitkomst: dat een meteorietinslag van een komeet zulk begraven leven tijdelijk liet floreren, waarna ze weer in pauzestand schoten tot de volgende inslag, enzovoorts. En dat dan een keer of tien om die tijd van drie miljard jaar tot nu te overbruggen.

Interessanter is het daarom dat dit lange overleven, als het in de praktijk op Mars daadwerkelijk zo ging, de kans vergroot dat wetenschappers daar nog goed bewaarde overblijfselen van zulk microleven ontdekken.

En: dat de mensheid moeten oppassen met wat we zelf naar Mars sturen. Onze aardse bacteriën, meeliftend op marswagentjes, zouden op hun beurt immers ook honderden miljoenen jaren kunnen overleven, opgedroogd en ingevroren in het schemergebied tussen leven en dood. Niet bepaald wat de meeste mensen in gedachten hebben, wanneer zij dromen over de kolonisatie van Mars.