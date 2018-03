Baby-onderzoek wordt beleid: vanaf volgend jaar meer aandacht voor kleintjes op de crèche

Goed nieuws voor de baby's in de kinderopvang. De wetenschap dat het eerste levensjaar cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind, vertaalt zich in nieuwe regels voor de kinderopvang. Vanaf volgend jaar komt er één leidster op drie baby's te staan in plaats van op vier baby's. En wie op de crèche werkt met 0-jarigen, moet specialistische kennis hebben over deze levensfase. Dit is vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).