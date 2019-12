Autoriteit Persoonsgegevens: websites die cookies plaatsen schenden massaal privacywetgeving

De cookiemuur op de website van de Volkskrant.

Met tracking cookies kunnen internetgebruikers gedurende langere tijd en op verschillende websites worden gevolgd, om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kun je dagen nadat je hebt gezocht naar een geschikte vakantiebestemming nog advertenties van reisbureaus tegenkomen. Volgens de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), moeten websites toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies.

Dit gebeurt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens – door de Nederlandse overheid aangewezen als toezichthouder van de privacywetgeving – vaak niet op de juiste manier. Daarbij noemt de privacywaakhond geen namen, maar wel specifieke voorbeelden van veelvoorkomende manieren van toestemming vragen die niet aan de AVG zouden voldoen.

Allereerst gaat het om toestemmingsblokjes waarin de optie tracking cookies al staat aangevinkt en je alleen nog op accepteren hoeft te klikken. Hierover oordeelde het Europees Hof van Justitie al in oktober dat ze niet aan de wet voldoen. Verder vermelden sommige websites in een tekstbalkje dat verder surfen automatisch inhoudt dat je akkoord bent met het plaatsen van tracking cookies. Dit laatste gebeurt veel in webwinkels, waaronder Bol.com en Coolblue, en is dus niet toegestaan, volgens de privacywaakhond.

Muren

Ook herhaalt de Autoriteit Persoonsgegevens dat gebruik van zogeheten cookiemuren niet mag, een conclusie waartoe de toezichthouder afgelopen maart al kwam. Dit is een toestemmingsvariant die onder meer de Volkskrant gebruikt, waarbij je zonder het accepteren van cookies de website niet kunt bezoeken. DPG Media, de uitgever van de Volkskrant, gaf eerder aan het niet eens te zijn met dit oordeel en in gesprek te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Organisaties achter websites die volgens het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens niet aan de AVG voldoen, hebben een waarschuwende brief ontvangen. Een van de handhavingsinstrumenten die de waakhond verder heeft, is het uitdelen van boetes. Als organisaties het oneens zijn met de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen ze eventueel proberen hun gelijk te halen via de rechtszaal.