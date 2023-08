Astronomen vinden aanwijzingen voor zwarte gaten ‘om de hoek’

De Hyaden-sterrenhoop herbergt mogelijk een paar onzichtbare zwarte gaten. Beeld Maurice Toet

Zwarte gaten zijn de onzichtbare restanten van geëxplodeerde reuzensterren. Met hun zwaartekracht zuigen ze materie uit hun omgeving op, en houden ze zelfs lichtstralen gevangen. Je kunt ze dus alleen indirect op het spoor komen, bijvoorbeeld doordat ze de bewegingen van sterren in de buurt beïnvloeden.

Het dichtstbijzijnde zwarte gat dat tot nu toe is ontdekt, bevindt zich op een veilige afstand van ruim 1500 lichtjaar. Maar volgens de Italiaanse astronoom Stefano Torniamenti en zijn collega’s herbergt de nabijgelegen sterrenhoop de Hyaden, tien keer zo dichtbij, vermoedelijk ook twee of drie zwarte gaten.

De Hyaden is een zogeheten open sterrenhoop: een vrij ‘losse’ verzameling van ruim duizend sterren. Volgens teamlid Zephyr Penoyre van de Leidse Sterrewacht kun je aan de bewegingen van die sterren zien of zo’n sterrenhoop een zwart gat herbergt. In de loop van de tijd zakt een zwart gat namelijk naar het centrum. Andere sterren gaan daarbij juist in wijdere banen bewegen. Met andere woorden: door de aanwezigheid van een of meer zwarte gaten wordt een sterrenhoop gek genoeg wat groter.

De posities en bewegingen van de sterren in de Hyaden zijn de afgelopen jaren nauwkeurig opgemeten door de Europese ruimtetelescoop Gaia. Uit gedetailleerde computersimulaties van Torniamenti en zijn collega’s blijkt nu dat die waarnemingen het best te verklaren zijn wanneer de sterrenhoop twee of drie zwarte gaten bevat. Zonder die zwarte gaten zou de sterrenhoop veel compacter zijn.

Over de auteur

Govert Schilling is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in sterrenkunde. Hij schreef tientallen boeken over het heelal en maakte onder meer de televisieserie Govert naar de grenzen van het heelal.

‘De resultaten van de berekeningen zien er betrouwbaar uit,’ zegt Ed van den Heuvel, emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, die zelf veel onderzoek aan zwarte gaten heeft gedaan.

Voor de Leidse astronoom Simon Portegies Zwart, expert op het gebied van sterrenhopen en net als Van den Heuvel niet bij het nieuwe onderzoek betrokken, komt het resultaat niet eens als een grote verrassing. ‘Iedere sterrenhoop ouder dan vijf miljoen jaar en met meer dan een paar duizend sterren bevat waarschijnlijk wel een of meer zwarte gaten.’

Wat wél een verrassing was, aldus teamlid Mark Gieles (Universiteit van Barcelona), is ‘dat de computersimulaties zo’n groot verschil laten zien tussen sterrenhopen mét en zónder zwarte gaten, en dat het dus mogelijk is om met behulp van Gaia-waarnemingen zwarte gaten te vinden in een open sterrenhoop, zij het indirect.’

In hun artikel wijzen Torniamenti en zijn collega’s er trouwens op dat er in het verleden misschien ook één of twee zwarte gaten uit de Hyaden zijn ontsnapt. Die kunnen in de afgelopen honderden miljoenen jaren al een paar honderd lichtjaar hebben afgelegd.

Omdat de Hyaden op slechts 150 lichtjaar afstand staan, kan een van die weggeslingerde zwarte gaten in principe ons zonnestelsel hebben bereikt, of in de toekomst nog bereiken. Maar daar maakt Gieles zich geen zorgen over. ‘Die kans is heel erg klein,’ zegt hij. ‘De kans dat ons zonnestelsel verstoord wordt door een ‘gewone’ passerende ster is veel groter, en dat is ook nooit gebeurd, anders waren wij hier niet.’