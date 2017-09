Astrofysicus: 'Enorme stap in eeuwenoud vraagstuk'

Massaverschillen

Dit berust absoluut niet op theorie of diep begrip, het is echt een kwestie van harder kunnen rekenen

Die aantallen, zegt Portegies Zwart, zijn betrekkelijk willekeurig. 'Dit berust absoluut niet op theorie of diep begrip, het is echt een kwestie van harder kunnen rekenen.' Hij noemt het bijzonder dat het rekenwerk gedaan is aan drie hemellichamen met verschillende massa's. Meestal wordt uitgegaan van gelijke massa's, of twee grote massa's en een kleine, om het rekenwerk in te dammen. Volgens de auteurs spelen de massaverschillen zelfs een stabiliserende rol op de grillige banen.



De laatste jaren heeft het gebruik van supercomputers tot een omwenteling in de hemelmechanica geleid. Nu er honderden stabiele banen bekend worden, beginnen patronen zichtbaar te worden. Die, zegt Portegies Zwart, kunnen wellicht tot meer theorievorming leiden. 'Er blijken klassen van oplossingen te bestaan waarvan we eerder geen idee hadden', zegt hij in reactie op de Chinese paper.



Experts sluiten niet uit dat er zelfs oneindig veel stabiele planeetbanen voor drie ongelijke planeten kunnen bestaan. Het is niet gezegd dat zulke stelsels ook echt veel voorkomen, zegt Portegies Zwart, zelf expert in zonnestelselvorming. 'Er zijn berekeningen die op een handjevol driesterrenstelsels in het hele universum uitkomen, maar eigenlijk weten we het gewoon niet.'