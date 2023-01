Asteroïde met formaat vrachtwagen scheert vlak langs de aarde

De koers van asteroïde 2023 BU (rood) en de baan van geostationaire satellieten (groen). Beeld AP

De asteroïde nadert de zuidpunt van Zuid-Amerika tot op 3.600 kilometer, op kosmische schaal een kippeneindje. Ter vergelijking: de afstand aarde-maan is 384.400 kilometer, geostationaire satellieten bevinden zich op 36.000 kilometer. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa is het uiterst zeldzaam dat een asteroïde zo dicht langs onze planeet reist.

Zelfs als het stuk ruimtepuin, 2023 BU gedoopt, wél op ramkoers met de aarde had gelegen, was er geen reden tot paniek. Gezien haar relatief geringe afmetingen – formaat vrachtwagen – zou de asteroïde in zo’n scenario grotendeels verbranden in de atmosfeer, waarna alleen nog wat kleine fragmenten op de aarde ploffen. Van een totaal ander kaliber dus dan bijvoorbeeld de asteroïde met een doorsnede van 10 kilometer die 66 miljoen jaar geleden het einde van het dinotijdperk inluidde.

Koersverandering

2023 BU werd vorig weekeinde ontdekt door een amateurastronoom op de Krim. Daarna volgden waarnemingen van andere sterrenkundigen om de koers en afmetingen van de asteroïde scherper in beeld te krijgen.

Wetenschappers denken ongeveer 98 procent van de grote brokken ruimtepuin – diameter 500 meter en groter – in het vizier te hebben. Daarvan ligt er geen een op ramkoers met de aarde. De iets kleinere objecten – formaat sportstadion – zijn lastiger te spotten, terwijl die bij een voltreffer wel een stad in de as zouden kunnen leggen.

Vorig jaar oefende Nasa met de zogeheten Dart-missie op het van koers veranderen van een stuk ruimtepuin van dat formaat. Wetenschappers schoten een projectiel op de verre planetoïde Dimorphos, die vervolgens lichtjes van baan veranderde. Mocht er ooit een asteroïde op ramkoers liggen met de aarde, dan kan die ervaring worden gebruikt om een potentiële ramp af te wenden.