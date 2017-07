Artsen strijden voor afschrikwekkende verpakkingen op sigarettenvervanger Philip Morris: 'ernstig misleidend'

Tekstuele waarschuwing

Bij wet is een tekstuele waarschuwing op de verpakking voldoende, zegt Robert Wassenaar, woordvoerder van Philip Morris Benelux. Hij noemt de houding van de longartsen en onderzoekers 'dogmatisch'. 'Bij hen geldt kennelijk een quit or die principe.' Volgens hem blijft een deel van de bevolking volgens de prognoses nou eenmaal roken. Dat deel kan beter overstappen naar minder schadelijke alternatieven zoals de heatstick. Deze alternatieven bij voorbaat neersabelen vindt hij onverantwoordelijk.



De NVALT, Van Schayck en De Kanter pleiten verder voor een overheidscontrole van tabaksproducten voordat ze op de markt terecht komen, zoals in de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. In die laatste twee landen is de heatstick verboden, de VS hebben nog geen beslissing genomen. In Nederland kan een tabaksfabrikant een product uitbrengen na eigen onderzoek en het op de hoogte brengen van de overheid. 'Het is duidelijk een hiaat in de wet dat voor het op de markt brengen van nieuwe tabaksproducten geen autorisatie nodig is,' aldus de NVALT.



Straatsecretaris Van Rijn is hier al mee bezig: in januari nam de Tweede Kamer een motie aan waarin staat dat de mogelijkheden voor zo'n goedkeuringsprocedure onderzocht moeten worden. Dit najaar verwacht Van Rijn de resultaten aan de Kamer te kunnen mededelen. Robert Wassenaar van Philip Morris noemt het aannemen van de motie 'verrassend', omdat dezelfde Kamer in 2014 juist met de huidige gang van zaken instemde.