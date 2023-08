Artsen komen niet opdagen op spoeddienst: huisartsenpraktijk van keten Co-med geschorst

Beeld Getty Images

De Co-Medpraktijk trad april dit jaar toe tot Medrie, het samenwerkingsverband van huisartsen in de regio-Zwolle en Flevoland, zoals elke praktijk verplicht is te doen. Daarbij hoort ook een dienstenrooster op de huisartsenpost, waar patiënten in de avonden, nachten en weekenden terecht kunnen als zij met spoed huisartsenzorg nodig hebben.

Maar sinds april verzuimde Co-Med al vier keer om zo'n contractueel afgesproken dienst in te vullen. Het komt Co-Med op een schorsing van een maand te staan, zoals vastgelegd in de contracten van Medrie. Die maatregel is uitzonderlijk: doorgaans werken huisartsen zonder problemen samen om de spoedzorg buiten de reguliere openingstijden van de huisartsenpraktijken te regelen.

Over de auteur

Michiel van der Geest is de zorgverslaggever van de Volkskrant en verdiept zich in alle vormen van zorg: van ziekenhuizen tot huisartsen, van gehandicaptenzorg tot Big Pharma, van gezondheidsverschillen tot valgevaar.

Huisartsen in de regio zijn dan ook boos op Co-Med; de keren dat huisartsen van de keten niet kwamen opdagen, betekende extra werk voor andere artsen in de regio. Zij moesten halsoverkop een extra dienst doen om de zorg door te kunnen laten gaan.

Geen spoedzorg door Co-Med

Nu de Co-Medpraktijk is geschorst, zou de commerciële huisartsenketen de komende maand zelf de spoedzorg moeten leveren aan de 4.600 patiënten die bij de praktijk zijn aangesloten. Maar dat is het niet van plan. In een summiere reactie laat het bedrijf weten ‘het niet eens te zijn met de versie dat Co-Med vier diensten gemist zou hebben, want dat is niet zo’, maar geeft geen antwoord op de vraag hoe het dan wel zit. Wel zegt het bedrijf dat Co-Med-patiënten ook tijdens de schorsing ‘gewoon naar de HAP (huisartsenpost, red.) kunnen, want die heeft zorgplicht’.

Dat klopt, zegt een woordvoerder van Medrie: ‘Patiënten mogen niet de dupe worden van deze perikelen.’ Zij kunnen dus ook de komende maand gewoon nog kosteloos naar de spoedpost. De rekening is voor Co-Med, zegt de woordvoerder, ‘omdat Co-Med immers geen tegenprestatie levert voor de geziene patiënten’.

Die rekening zal Co-Med uit eigen zak moeten betalen , zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in Zwolle. Het bedrijf houdt zich namelijk niet aan het contract dat het met de verzekeraar heeft gesloten. ‘We hebben Co-Med tot begin september gegeven om orde op zaken te stellen. Lukt dat niet, dan zal dat consequenties hebben. We zullen op dat moment bepalen wat passend is.’

Onder vuur

Co-Med hoeft daarbij niet te vrezen dat Zilveren Kruis het contract met de Zwolse praktijk per direct opzegt. ‘Dat zou geen oplossing zijn. Dan zitten 4.600 patiënten zonder huisarts, en dat leidt al helemaal tot onrust.’ Zorgverzekeraars hebben zorgplicht voor hun verzekerden, en moeten dus regelen dat er huisartsenzorg voorhanden is. Maar dat is door het huisartsentekort een steeds ingewikkeldere opgave, en daarom kunnen zorgverzekeraars moeilijk huisartsenpraktijken buitensluiten. De woordvoerder: ‘Dat maakt dit een heel lastige situatie.’

De commerciële huisartsenketen ligt al langer onder vuur. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit doen onderzoek naar Co-Med, onder meer vanwege de slechte bereikbaarheid. Begin mei sloot Co-med van de ene op de andere dag een praktijk in het Brabantse Reusel, waardoor patiënten plots voor een dichte deur stonden.

Eerder deze zomer ontstond er onrust in Waalwijk, toen een Co-Medpraktijk een maand na opening alweer dichtging voor de zomervakantie. In Enschede blijken ondertussen alle drie de huisartsen van een praktijk met negenduizend patiënten tegelijkertijd op vakantie te zijn, wat leidt tot extra drukte bij andere huisartsen en op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.