App vereenvoudigt moeilijke brieven voor laaggeletterden (die moeite hebben met apps)

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: moeilijkebrieven-app.

Een app waarmee laaggeletterden een heldere, puntsgewijze samenvatting kunnen krijgen van ingewikkelde brieven: van wie is de brief, wat staat erin, wat moet je doen? Netjes op een rijtje.

‘Simpel’ heet de in 24 uur ontwikkelde app, die tijdens een AI-hackathon de ‘Most Mind Blowing’-prijs ontving. Als je het demofilmpje ziet, kun je je daar alles bij voorstellen. Het is ook echt een inspirerend idee en een prestatie van formaat, om in zo’n korte tijd een werkend demonstratiemodel te ontwikkelen, dat slim gebruikt maakt van de kracht van artificiële intelligentie.

Maar er zitten ook haken en ogen aan.

Allereerst, zoals de makers zelf ook aangeven, zijn de samenvattingen nog niet altijd kloppend. Het is een veelvoorkomende zwakte van automatisering. Als het in – zeg – 95 procent van de gevallen goed gaat, is dat technische gezien indrukwekkend, maar wat gebeurt er in de andere 5 procent van de gevallen? 95 procent klinkt als veel, maar zou je in een auto stappen met een cruisecontrol die zich een op de twintig keer niet aan de opgegeven snelheid houdt? Als een brief een op de twintig keer verkeerd wordt samengevat, kan dat gebruikers flink in de problemen brengen en ook wat doen met het vertrouwen in de app.

Nu is de betrouwbaarheid denkelijk op te schroeven door het algoritme verder te verbeteren, maar er is een fundamenteler probleem en dat ligt op het menselijke vlak. Er is een grote overlap tussen laaggeletterd en minder digitaal vaardig zijn. Kort gezegd: je kunt je afvragen voor hoeveel laaggeletterden een digitale oplossing ook echt een oplossing is. Dat lijkt me iets om in langer lopende gebruikstesten met de doelgroep uit te gaan zoeken.

Maar vooral ook: dergelijke ingewikkelde brieven zouden überhaupt niet verstuurd moeten worden. Brieven zijn gebruiksinstructies, en de Simpel-app is een gebruiksinstructie voor de gebruiksinstructie. Het is best vreemd als een laaggeletterde een extra app moet gaan gebruiken omdat een hooggeletterde zijn of haar werk niet goed doet. Dát maakt de app echt heel helder: hoe gênant veel duidelijker brieven en mails kunnen.

Dus los van verkennen voor hoeveel laaggeletterden deze app een oplossing is, zou ik willen voorstellen dat opstellers van brieven en mails de app gaan gebruiken. Dan zien ze hoeveel simpeler hun tekst kan en krijgen ze gelijk een goeie structuur aangereikt. Los van de formulering en hoeveelheid zinnen valt er ook qua opbouw vaak veel te winnen. Bovendien ondervang je op deze manier ook het probleem van de 95 procent nauwkeurigheid, want de opsteller van de brief kan een eventueel gemaakte AI-interpretatiefout zelf eruit vissen.

Overigens: niet alleen laaggeletterden hebben baat bij duidelijkere brieven. Een liefdesbrief of een roman kan wat droog worden als je het taalniveau verlaagt, maar communicatie van je gemeente of telecombedrijf, die wil iedereen graag in één oogopslag snappen. Het liefst toch zonder app.

Over de auteur Jasper van Kuijk is ontwerpwetenschapper, schrijver/columnist en cabaretier-in-ruste. Hij doet onderzoek naar, onderwijst in en communiceert over (gebruiksgericht) ontwerpen. @jaspervankuijk@mastodon.social