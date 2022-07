Apollo 11-astronaut Buzz Aldrin veilt unieke spullen uit zijn ruimtecarrière

Deze jas van Buzz Aldrin komt dinsdagmiddag onder de hamer. Beeld AFP

Vanaf zes uur ’s middags Nederlandse tijd kwamen de spullen van Buzz Aldrin onder de hamer. Volgens de nu 92-jarige astronaut was ‘de tijd rijp’ om zijn collectie met de wereld te delen. Tussen de 69 dingen die hij te koop aanbood, zat onder meer de jas die Aldrin droeg in commandomodule Columbia tijdens zijn reis van en naar de maan. Die leverde uiteindelijk 2,7 miljoen dollar op.

De jas ademt, ondanks de enigszins vervaagde kleuren, nog altijd de allure en heroïek van de vervlogen Apollo-jaren. Sommige andere objecten moesten het echter vooral hebben van het verhaal erachter.

Afgebroken knopje

Neem bijvoorbeeld de gebutste pen, die samen werd aangeboden met een afgebroken knopje. Kom je ze tijdens het opruimen tegen in een rommella, dan zou je ze zonder pardon weggooien. Maar dankzij het bijzondere verhaal verwachtte men ook hiervoor zo’n twee miljoen dollar te krijgen.

Dat verhaal: bij het verlaten van landingsmodule Eagle om die beroemde one small step op de gruizige grond van de maan te zetten, óf tijdens het naar binnen gaan na die wandeling – wanneer precies is onbekend – moeten Neil Armstrong of Buzz Aldrin met hun omvangrijke bepakking per abuis een knopje in de Eagle hebben afgebroken. Het knopje op de veiling, inderdaad.

Aldrin zag het liggen op de grond, in de rustperiode na de eerste maanwandeling. Het bleek niet zomaar een knopje. Het was afkomstig van het bedieningspaneel van de lander, en moest de motoren aanzetten om de Eagle na de missie weer omhoog te brengen.

Armstrong en Aldrin wisten dat ze zonder werkende motoren op de maan zouden sterven. Een reddingsmissie kon op z’n vroegst over enkele maanden arriveren. Terwijl collega’s op aarde, in Houston, aan een oplossing werkten, gingen de twee astronauten ook zelf aan de slag. De oplossing kwam uiteindelijk van Aldrin: hij stak een pen (die nu ook wordt geveild) in het gat op het bedieningspaneel en zo kon hij alsnog de motoren starten. Hoeveel dat provisorische startknopje bij veiling opleverde, maakte Sotheby’s nog niet bekend.

Naast de vele veilingstukken die daadwerkelijk gebruikt zijn tijdens Apollo 11 – draaiboeken, tabellen, maankaarten, emblemen, vlaggen, en nog veel meer – gingen ook verschillende hebbedingen van de eerdere Gemini 12-missie onder de hamer, een vlucht waarbij Aldrin onder meer een ruimtewandeling maakte. Ook veilde hij een verslag dat hij schreef aan de militaire academie West Point en verschillende prijzen en medailles, inclusief de prestigieuze Presidential Medal of Freedom die hij ontving van President Nixon en, dat ook, een originele MTV Video Music Award.