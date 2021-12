Apocalyps onder de microscoop

Beeld Maeve Grifhorst (Nederlands Kanker Instituut)

Kerstbal, breindoorsnede, globe – veel fantasie is er niet voor nodig om deze bol een naam te geven. In werkelijkheid is het een organoïde, een kunstmatig mini-orgaan dat onderzoekers gebruiken om echte organen na te bootsen.

Dat is een klompje cellen, uit in dit geval de dunne darm van twee verschillende muizen: eentje met en eentje zonder kanker. De gezonde cellen en de kankercellen worden gemixt en gaan de competitie aan. Dan is het afwachten: hoe invasief zijn de kankercellen? Hoe verdedigen de gezonde cellen zich tegen de kankercellen?

Om onderscheid te kunnen maken, voegen de onderzoekers kleurstoffen toe. De eerste kleurt alle cellen blauw, de tweede kleurt de kankercellen groen en de derde laat in in het rood zien welke van de gezonde cellen een bepaald gen activeren. Dat begrijpen leidt in de toekomst hopelijk tot nieuwe behandelmethodes.

Met dit microscopische beeld won Maeve Grifhorst afgelopen week de beeldwedstrijd van het Nederlands Kanker Instituut. Zelf zegt ze erover dat ze het zo toepasselijk vindt: het is net een wereldbol die overspoeld wordt door natuurrampen – zoals kanker ook kan voelen voor de patiënt.