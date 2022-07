Apenpokken springt voorbij de 500 gevallen: grootste toename tot nu toe

Ingekleurde microscopische opname van het apenpokkenvirus. Beeld Gado via Getty Images

Het totale aantal vastgestelde infecties verdubbelde de afgelopen twee weken, tot 503 nu.

De nieuwe cijfers zullen opnieuw de discussie aanwakkeren over de Prideweek, eind deze maand. In Nieuwsuur raadde infectieziektespecialist en oud-RIVM-topman Roel Countinho aan nog eens goed na te denken of dat evenement ongewijzigd moet doorgaan. Het COC reageerde woest: Coutinho zou de Pride wegzetten als seksfeest, vrouwelijke deelnemers negeren en apenpokken stigmatiseren als homoziekte.

Inenting

Hoewel apenpokken meestal mild verloopt, zijn experts bezorgd dat de ziekte straks misschien niet meer is uit te roeien. Reden waarom minister Kuipers van Volksgezondheid vorige week besloot in elk geval zo’n 32 duizend mannen die geregeld seks hebben met andere mannen een inenting met Imvanex aan te bieden. De ziekte is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich in de homoscene van vooral Amsterdam.

Apenpokken, verwant aan het beruchte pokkenvirus dat vorige eeuw alleen al meer dan 300 miljoen mensen doodde, sprong vorige maand uit West-Afrika over naar het noordelijk halfrond. Daar gaat het virus nu vooral rond in Europa. Bij de laatste telling kwam de Wereldgezondheidsorganisatie uit op 3.413 vastgestelde besmettingen, verspreid over zo’n vijftig landen.

Bijzonder is dat het virus ook van mens tot mens gaat, overigens alleen bij nabij lichamelijk contact, zoals seks. In Afrika gaat apenpokken in de regel niet rond tussen mensen: het virus springt daar vooral over van knaagdieren naar de mens. Ook bij een eerdere westerse uitbraak, in 2003 in de VS, bleek het virus niet erg besmettelijk tussen mensen.

Blaasjes

Apenpokken uit zich normaal gesproken als een soort griep, met rillingen, spierpijn en vermoeidheid. Geïnfecteerden krijgen vaak ook blaasjes in het gezicht, op de armen en – als de ziekte is overgedragen bij de seks – rond de anus en de geslachtsdelen. Na enkele dagen kan de ziekte verergeren als de blaasjes uitgroeien tot pusbulten, die weer virus afscheiden. Overigens kan de infectie ook geheel zonder symptomen verlopen, ontdekten Belgische virologen vorige week.

Het Imvanex-vaccin is een prik van de derde generatie, eigenlijk bedoeld als reservemiddel tegen pokken, mocht dat ooit weer opduiken. Maar tegen apenpokken werkt de inenting ook, zo neemt men aan. Harde cijfers van de werkzaamheid tegen het zustervirus van de pokken ontbreken echter. Wel is duidelijk dat het vaccin veilig is: eind vorige eeuw werd het al op zo’n 120 duizend Duitsers getest.