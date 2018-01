Apen klonen is één ding, er ziektes op uitproberen is een tweede: 'Je tast hun integriteit aan'

Toen ivf in aantocht was, zei men daarvan ook: nu krijgen we kinderen op bestelling medisch-ethicus Annelien Bredenoord

Maar een kloon is geen kopie, benadrukt medisch-ethicus Bredenoord. 'We zijn en blijven individuen: een combinatie van het dna en een heleboel andere factoren. De baarmoeder waarin je groeit, de voeding die je krijgt, de omgeving waarin je opgroeit en de indrukken die je daar opdoet: het maakt je allemaal tot wat je bent.'



Geen kleine kopietjes van Adolf Hitler dus, zoals Ira Levin ooit uittekende in het befaamde sciencefictionboek The Boys From Brasil. We hebben een diepe culturele angst voor synthetische mensen, signaleert Bredenoord: 'Toen ivf in aantocht was, zei men daarvan ook: nu krijgen we kinderen op bestelling. Maar het is natuurlijk niet zo dat er van ivf-kinderen minder wordt gehouden.'