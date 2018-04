Antirookbeweging opnieuw naar rechter in strijd tegen rookruimtes

Buiten roken? In TivoliVredenburg ben je dan wel even onderweg Op weg naar een rookvrije samenleving wil het kabinet rookruimten in de horeca verbieden. Maar in het enorme TivoliVredenburg moet je zomaar negen trappen af voor je buiten staat. 'Misschien helpt het me wel stoppen.'

CAN kreeg het door gerechtelijke procedures voor elkaar dat rookruimten uit de horeca verdwijnen. Aanvankelijk kreeg de organisatie van de Haagse rechter ongelijk, in beroep hij het Haagse Gerechtshof won de organisatie wel. Belangrijkste argument van het hof: Nederland heeft een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie ondertekend waar in staat dat overheden het roken niet faciliteren. Het gedogen van rookruimten in de horeca (de gelegenheden worden gerekend tot het publieke domein) is daarmee strijdig, vindt het hof.



CAN is al in overleg met Koninklijke Horeca Nederland over wat er nu de komende twee jaar moet gebeuren. Voeten: 'Ik heb helemaal geen strijd met de horeca. Veel horecaondernemers zijn het met mij eens.' Over de strijd voor een verbod op rookruimten zegt Voeten: 'Voor ons is een rookhok een heel principiële zaak. Het blijft een uiting van de legitimatie van de rookcultuur.'