Antiek Lego bevat soms grote hoeveelheden schadelijke zware metalen

Broom

Van de 26 op die manier geteste voorwerpen bleken acht de regels voor migratie van gevaarlijke elementen te overschrijden

Blootstelling aan zware metalen zou kunnen leiden tot schade aan het zenuwstelsel en de hersenen en tot aantasting van de nieren en de lever. De stoffen werden in het verleden vaak gebruikt om plastic kleur te geven. Het gebruik in speelgoed werd in 1988 met een Europese richtlijn aan banden gelegd. Die werd in 2009 aangescherpt.



Turner onderzocht het gebruikte speelgoed ook op sporen van broom, dat wordt gebruikt in vlamvertragers in consumentenelektronica. Volgens de onderzoeker is het aannemelijk dat broom via hergebruikt plastic uit elektronisch afval in het kinderspeelgoed is gekomen. Dat oudere plastic voorwerpen zware metalen kunnen bevatten, is op zichzelf niet nieuw.