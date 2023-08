Anonieme trollen op sociale media lopen nu de kans ontmaskerd te worden

Het logo van Facebook op het scherm van een smartphone. Beeld Photothek via Getty

Een anonieme Facebookgebruiker deelde in internationale datinggroepen foto’s van een Nederlander en schreef daarbij dat deze man vrouwen gebruikte, in het geheim opnames van hen maakte en dat hij een pathologische leugenaar is. Of deze beweringen kloppen is onbekend, en Facebook hoeft de berichten dan ook niet te verwijderen.

Wel heeft de beschuldigde man het recht om in contact te komen met de verspreider van deze beschuldigingen, teneinde het conflict onderling te kunnen beslechten, zo oordeelde de rechtbank Den Haag deze week. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, dient daarom het telefoonnummer, IP-adres en emailadres van de anonieme afzender te overhandigen aan de beschuldigde Nederlander.

Bij deze zaak draaide het om een weging van verschillende belangen: privacy, vrijheid van meningsuiting en de wens om de identiteit te kennen van iemand die kwaad over je spreekt. ‘De rechter vindt in deze context het recht op privacy niet opwegen tegen het belang van degene die beschuldigd is’, zegt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar en advocaat digitaal recht.

Ernstige verdachtmakingen

Bepaalde details van de zaak gaven daarbij de doorslag, zoals de toevoeging van foto’s en de ernst van de beschuldigingen: ‘Verdachtmakingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen je je baan of huwelijk kosten.’

Volgens Zwenne past het vonnis in een trend waarbij rechtbanken de kwalijke kanten van anonimiteit op het internet steeds meer onderkennen. Zo won de 21-jarige Chantal in 2015 een kort geding tegen Facebook, dat vervolgens gebruikersgegevens met haar moest delen van de anonieme persoon die een seksfilmpje van haar op het platform had gezet.

Ook Rowin Jansen, promovendus en docent privacyrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, bevestigt de trend: ‘Het internet lijkt steeds minder op het wilde westen.’ De uitspraak van de rechtbank Den Haag democratiseert volgens hem de vrijheid van meningsuiting op het internet. Wat het vonnis laat zien, is dat anonimiteit op internet onder bepaalde omstandigheden opgeheven kan worden.

Meta legt zich neer bij vonnis

Meta weigerde in eerste instantie aan het verzoek van de op Facebook beschuldigde Nederlander te voldoen, maar het bedrijf legt zich neer bij de uitspraak van de rechter. Het zal de verlangde contactgegevens van de anonieme aanklager overhandigen aan de beschuldigde man. De uitspraak van de rechter verandert overigens niets aan de servicevoorwaarden van Meta, omdat die niet ter discussie stonden in deze zaak.

Daarin is de nuance essentieel, want ook op internet is privacy een groot goed. ‘Mensen moeten zich vrij kunnen uiten op het internet, zonder naam en toenaam te hoeven vermelden’, onderstreept Lotje Beek, beleidsadviseur van Bits of Freedom, een stichting die zich inzet voor de communicatievrijheid en privacy van burgers. ‘Denk aan #MeToo, klokkenluiders, of gewoon aan een gemiddelde kritische werknemer.’

Over de auteur

Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijft voor de Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

Anderzijds is er de rol die sociale media spelen als megafoon van schadelijke uitingen, zegt Beek: ‘Als er iets schadelijks wordt gepost op Facebook, Instagram of Twitter, kan dat miljoenen mensen bereiken. Bovendien promoten de algoritmen van deze apps en websites aanstootgevende berichten om zo de aandacht vast te houden en advertentie-inkomsten te maximaliseren.’

Nieuwe wetgeving

Om via sociale media in contact te blijven met vrienden en kennissen hebben gebruikers de keus uit een beperkt aantal platforms. Daarbij kunnen mensen niet veel anders dan zich neerleggen bij de gebruiksvoorwaarden van Meta, Google of TikTok. ‘Die macht zou veel meer decentraal moeten zijn’, vindt Beek.

Nieuwe wetgeving die Europa in de steigers heeft staan, zoals de Digital Markets Act en Digital Services Act, gaat hierin mogelijk verandering brengen. Deze wetten moeten de moderatie van uitingen op sociale media verbeteren, bijvoorbeeld door vertrouwde organisaties een luidere stem te geven bij het melden van schadelijke berichten.