Amerikaanse ruimtesonde slaat precies volgens plan in op planetoide Dimorphos

Videostill van planetoide Dimorphos Beeld AFP

De sonde werd afgelopen november vanuit Californië gelanceerd en sloeg dinsdag om precies 01.14 uur Nederlandse tijd in op de maanrots Dimorphos.

Het is voor het eerst dat de mensheid een poging doet om de baan van een ander hemellichaam te veranderen. Of dat met de inslag ook daadwerkelijk is gelukt moet op een later tijdstip pas blijken. Het kan dagen of zelfs weken duren voor kan worden bepaald hoeveel het pad van de asteroïde is veranderd.

Het doel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa met de test is om alvast de techniek te oefenen mocht er in de toekomst een inslag dreigen door ruimtestenen. Met dezelfde techniek zou een ruimtesteen op ramkoers met de aarde dan een zetje kunnen worden gegeven waardoor een inslag met de aarde kan worden voorkomen.

Telescopen op elk continent en in de ruimte waren gericht op hetzelfde punt in de ruimte om het spektakel vast te leggen. Hoewel de directe impact nog duidelijk is - het radiosignaal van Dart stopte abrupt - is het wel duidelijk dat de inslag op Dimorphos, een asteroïde van 160 meter lang, gelukt is. In 2024 moet de Europese satelliet Hera naar de asteroïden gaan om van dichtbij te meten wat er is veranderd.