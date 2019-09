Amerikaanse marine bevestigt echtheid UFO-video’s (maar het zijn waarschijnlijk geen aliens)

‘Wow, ze zijn met een hele vloot. Ze vliegen tegen de windrichting in’, is te horen in de video. Beeld YouTube

Een woordvoerder van de Amerikaanse marine bevestigt tegenover website The Black Vault dat de video’s uit 2004 echt zijn. De beelden, zo stelt hij, tonen zogeheten ‘Unidentified Aerial Phenomena’ (UAP): onverklaarde verschijnselen in de lucht. De Amerikaanse overheid hanteert die term liever dan het bekendere ‘Unidentified Flying Object’ (UFO), waarbij de gedachten al snel afdwalen naar grijze mannetjes in vliegende schotels en overheidscomplotten in de stijl van televisieserie The X-Files.

Het was volgens de woordvoerder niet de bedoeling dat het publiek de beelden ooit zou zien.

Hele vloot

De video’s, inmiddels miljoenen keren op YouTube bekeken, zijn afkomstig van de radarsystemen van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en tonen hoe mysterieuze, bolvormige voorwerpen op ogenschijnlijk onvoorstelbare snelheid door de lucht roetsjen. Op de achtergrond klinken de opgewonden stemmen van de piloten. ‘Wat de fuck was dat?’, roept een van hen. ‘Wow, ze zijn met een hele vloot. Ze vliegen tegen de windrichting in. Moet je kijken man, moet je kijken – hij draait!’, zegt een ander.

De acrobatiek die de ongeïdentificeerde verschijnselen tentoonspreiden is indrukwekkend. In de video’s is te zien hoe een van hen ‘plotseling op een hoogte van 24.000 meter opduikt, op hoge snelheid richting het zeeoppervlak raast en op 6.000 meter stopt en blijft zweven’, zo schreef The New York Times.

De drie video’s werden in 2017 en 2018 naar buiten gebracht door een organisatie die zichzelf To the Stars Academy of Arts and Science noemt. Die club, opgericht door voormalig Blink 182-bandlid Tom DeLonge, wil ‘het wereldwijde publiek informeren over de buitenste randen van de wetenschap en andere onconventionele denkwijzen’.

Buitenaardse voertuigen

Het nieuws dat de overheid niet weet wat je op de video’s ziet, verspreidde zich afgelopen dagen over een steeds opgewondener internet. Joseph Gradisher, woordvoerder van het vice-hoofd van marine-operaties voor informatie-oorlogsvoering, stelde tegen The Washington Post dat dat niet betekent dat dit buitenaardse voertuigen zijn. Zelf denkt hij aan drones. ‘Het gaat hier om UAP’s die onze trainingsgebieden binnendringen en de veiligheid van piloten in gevaar brengen. Dat is wat de marine nu onderzoekt.’

Ook onafhankelijke experts benadrukken dat dit niet The X-Files is. ‘Luchtmachtpiloten melden wel vaker vreemde verschijnselen. Af en toe stelt het Amerikaanse leger dan een onderzoek in. Je moet er als Amerikaan immers niet aan denken dat dit geavanceerde Chinese drones zijn’, zegt wetenschapsjournalist en voormalig UFO-onderzoeker Marcel Hulspas. Volgens hem bewijzen de drie video’s van het radarsysteem bovendien nog niet zoveel. ‘Het wordt pas interessant wanneer je ook onafhankelijke waarnemingen vanaf de grond hebt.’

Dat vindt ook astronoom Seth Shostak, verbonden aan het SETI-instituut, dat speurt naar radiosignalen van buitenaardse beschavingen. Tegen website Livescience stelt hij dat de video’s mogelijk een fout in het radarsysteem blootleggen. De waarnemingen volgden namelijk op een systeemupdate. ‘En zoals iedereen die Microsoftproducten gebruikt weet: wanneer je een technisch systeem updatet, geeft dat altijd problemen.’