Amerikaan en Rus vestigen samen nieuw verblijfsrecord op ISS. Maar hoelang blijft het ruimtestation nog bestaan?

Kosmonauten Pyotr Dubrov, Oleg Novitskiy en astronaut Mark Vande Hei tijdens een trainingssessie voor hun vertrek. Beeld REUTERS

De deltavariant van het coronavirus moest Europa nog bereiken en over een mogelijke oorlog in Oekraïne had nog niemand het. Toen de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei en de Russische kosmonauten Pyotr Dubrov en Oleg Novitsky op 9 april 2021 met een Russische Sojoez richting het internationale ruimtestation ISS vertrokken, was de wereld een significant andere plek.

Terwijl de ruimtereizigers tijdens hun recordbrekende missie hoog boven het aardoppervlak bivakkeerden, nam op de planeet onder hun voeten de minder ziekmakende omikronvariant het stokje over. Op andere vlakken ging het echter minder voortvarend.

ISS neerstorten

Nadat Novitsky vorig jaar al terugkeerde naar aarde, samen met een Russische regisseur en actrice die een film maakten aan boord van het ISS, brak onlangs de oorlog in Oekraïne uit. Die bracht de afgelopen jaren toch al toegenomen spanningen tussen de thuislanden van de verse recordhouders naar een nieuw kookpunt.

Sindsdien leven we in een tijd waar Russische leiders hinten naar de mogelijkheid van een atoomoorlog. Ook ruziet het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos Dmitry Rogozin met voormalige Amerikaanse astronauten en suggereert hij openlijk dat het ISS zou kunnen neerstorten op Europa of de VS als Amerika en de EU hun sancties niet terugdraaien.

Astronaut Mark Vande Hei aan boord van het ISS, op 4 februari 2022. Beeld NASA

Het nieuwe verblijfsrecord van Dubrov en Vande Hei – gebroederlijk geboekt, als exponent van de manier waarop de landen in de ruimte de afgelopen decennia nauw samenwerkten – lijkt daarmee plots een flard van een vervlogen tijd, een laatste echo van een langdurige periode van vrede en samenwerking in de ruimte. Experts speculeren inmiddels zelfs openlijk over een vroegtijdig einde voor het internationaal ruimtestation, mogelijk zelfs nog voor 2024, wanneer het huidige Russische ISS-contract afloopt.

355 dagen

In de huidige geladen diplomatieke situatie dachten sommige Amerikaanse media in een tweet van Rogozin zelfs te zien dat Rusland van plan was om astronaut Mark Vande Hei, die eind deze maand met een Sojoez terug naar aarde vliegt, achter te laten op het ruimtestation. Het noopte Roscosmos tot het publiceren van een officieel statement waarin ze beloofden dat ze de astronaut gewoon zullen meenemen.

Dubrov en Vande Hei namen het record dinsdag over van het Russisch/Amerikaanse duo Mikhail Kornienko en Scott Kelly, die tot nog toe met 340 dagen het ISS-verblijfrecord in handen hadden. Bij terugkeer zullen de twee 355 dagen in de ruimte zijn geweest, net iets minder dan een jaar.

Het wereldrecord voor een langdurig ruimteverblijf is overigens sinds 1995 in handen van kosmonaut Valeri Polyakov, die 437 dagen boven de aarde woonde en werkte. Dat gebeurde niet aan boord van het ISS, maar in het voormalige Russische ruimtestation Mir.