AMC vindt aanpak om risico op nieuwe depressie te verkleinen: combineer pillen met praten

'Belangwekkend en hoopgevend onderzoek'

Met zowel slikken als praten is de kans om binnen twee jaar terug te vallen het kleinst: 43 procent. Nog altijd fors, maar zonder medicatie is de kans op een derde of vierde depressie nog veel groter. Een andere opvallende uitkomst is dat antidepressiva doorslikken ongeveer net zoveel bescherming biedt als het begeleid afbouwen van antidepressiva in combinatie met preventieve cognitieve gedragstherapie. Beide methoden leiden tot ongeveer 60 procent kans op terugval.



'Belangwekkend en hoopgevend onderzoek', vindt klinisch psycholoog Huub Buijssen, niet betrokken bij de studie. 'In de wereld van terugkerende depressies is het een flinke stap voorwaarts als je de kans op terugval met 41 procent kunt verkleinen door naast de antidepressiva een speciale therapie van slechts acht sessies te volgen. Wat de studie ook laat zien, is dat mensen niet aangewezen zijn op het blijven slikken van antidepressiva. Gecontroleerd afbouwen in combinatie met preventieve cognitieve therapie is een volwaardig alternatief.'