AMC-onderzoek naar galwegkanker voortijdig stopgezet na hoog aantal sterfgevallen

Het verschil is niet goed te verklaren, zegt onderzoeksleider Thomas van Gulik, hoogleraar in het AMC. Onduidelijk is of de drain de oorzaak is.



Het onderzoek zou aanvankelijk plaatsvinden onder 106 patiënten, zo blijkt uit de opzet van de studie, die drie jaar geleden werd gepubliceerd in vakblad BMC Gastroenterology. Vier academische ziekenhuizen werkten eraan mee. Het AMC had de leiding.



Anderhalf jaar geleden ontdekten de artsen na een tussentijdse analyse onder de eerste 54 patiënten een groot verschil tussen de twee groepen deelnemers. Van de 27 patiënten die een buisje in de keel kregen overleden er drie, van de 27 patiënten bij wie via de huid een leverdrain werd aangebracht stierven er elf. De afgelopen tijd hebben de artsen de oorzaak van alle sterfgevallen op een rij gezet. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in een internationaal vakblad.



Een duidelijke oorzaak voor het grote verschil in sterfte ontbreekt, zegt Van Gulik. De patiënten overleden soms pas maanden na de operatie, om uiteenlopende redenen, die lang niet altijd met de drainage te maken hadden. Zo stierven twee patiënten aan een hartinfarct en drie patiënten door terugkeer van de ziekte. De patiënten waren sowieso zeer kwetsbaar, zegt Van Gulik: galwegkanker is een ziekte met een slechte prognose. Het is zelfs mogelijk, zegt hij, dat het verschil door toeval wordt veroorzaakt.