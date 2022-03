Altijd zijn de kinderen de klos van mannen met een groot ego

Het beeld op een van de eerste foto’s uit de Oekraïense oorlog verdwijnt maar niet van mijn netvlies: in een schuilkelder zitten twee rijtjes meisjes, hun handen om hun knietjes. Eentje heeft groene sokjes aan, een kleur die aan oude Trabantjes doet denken, vaalbruine onmodieuze schoentjes eromheen. Zouden ze nog leven? Zijn hun moeders, oma’s en tantes er nog? En hun vaders en ooms, vechten die? Hebben ze nog brood? Is hun omgeving al tot een maanlandschap gebombardeerd? Zouden ze liedjes zingen voor hun kleine zusjes en broertjes? Misschien zingen ze wel een kindergedichtje van Osip Mandelstam, al was dat een Poolse Rus, die vermoord werd door de vorige Russische dictator:

‘Bij mij op de maan

Heb je elke dag wafels,

Prinsesje, schuif aan

Aan mijn wafeltafels!

Brood is er niet op de maan,

Maar elke dag wafels!’

(Osip Mandelstam. Vertaling Robbert-Jan Henkes)

Altijd zijn het de kinderen die de klos zijn van mannen met een groot ego en een verlangen naar tijden die er nooit waren. Altijd zijn het mensen zonder stem, die vermalen worden in waanzinnige plannen. Daar, in Syrië, Afghanistan, Jemen, de Sahel…En ja, al is de schaal geheel anders het gebeurt ook hier. Onze ego-mannen voerden de afgelopen decennia geen oorlog, maar ze bedachten toeslagenregelingen, onderwijsvernieuwingen, jeugdzorgdecentralisaties, participatiewetten.

Ook die leiden tot een nauwelijks in te halen achterstand in het leven van kinderen in de gesloten jeugdzorg, bij kinderen uit de kindertoeslagenaffaire-gezinnen, de 220 duizend kinderen die in armoede opgroeien, kinderen met verkeerde schooladviezen. Die achterstand beïnvloedt hun gezondheid en hun levensverwachting en zelfs dat van hun kinderen, later.

Volgende week kunt u stemmen en uw kinderen een stem geven. In gemeenten gaat het niet over oorlog of pandemie (niet vergeten, die is er ook nog), maar wel over jeugdzorg, onderwijs, wonen en armoedebeleid. Ik keek op de stemwijzer van een aantal gemeenten waar ik als huisarts weleens werk. Bij die stellingen ging het om Zwarte Piet, vuurwerkverboden, wel of niet meer boa’s, zondagse winkelopening, een autovrije binnenstad, windmolens, een veerpont.

En her en der is er ook een stelling over bijverdienen in de bijstandswet en geld voor jeugdzorg (niet meer betalen dan de gemeente van het rijk krijgt). Mijn oproep op deze plek van een paar weken geleden dat gemeenten beleid moeten maken voor de eerstelijnszorg en publieke gezondheid was niet zo invloedrijk dat het tot een stelling in stemwijzers heeft geleid. En het onderwijs is gereduceerd tot een schoollunch. Er zit weinig anders op dan dat u alle franje in stemwijzers schrapt en kijkt naar wat partijen in uw gemeente daadwerkelijk van plan zijn met de toekomst van uw kinderen. Stem vooral álle ego-mannen weg.

Mijn zoon stuurde een foto van mijn kleindochter kijkend naar de zonsondergang in hun tropische zee. Te midden van oneindig verdriet en ongerustheid doe ik het voorlopig met dat sprankje hoop.

Joost Zaat is huisarts