Alsof ze bij het Cito dachten: zullen we van de toetsuitslag óók een puzzel maken?

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper Jasper van Kuijk. Deze week: de Cito-uitslag.

Eind mei kregen basisschoolleerlingen het uitslagenblad van hun Cito-toets thuisgestuurd. Superspannend natuurlijk, maar helaas ook bizar onbegrijpelijk. Ik kreeg van meerdere ouders een scan toegestuurd en het duurde even voor ik snapte waar ik nou naar zat te kijken.

Laten we beginnen met het goede nieuws: het schooladvies staat er nog enigszins duidelijk op. Linksboven, onder een roze kopje ‘Toetsadvies brugklastype’. Maar dan… Rechts op het uitslagenblad staat ‘standaardscore’, met daarbij een getal. En daaronder een grote roze balk, verdeeld in blokken met daarin de schooladviezen. Bij een van die blokken staat een zwart driehoekig pijltje bij een brugklastype. Maar bij dat pijltje staat niks. Geen ‘jouw score’, of zo.

Dat alles maakt het onduidelijk of je nou zit te kijken naar de vaakst voorkomend score van alle kinderen (standaard = wat de meesten hebben), of naar ‘jouw standaardscore’, die laat zien waar jij op de standaardmeting staat. Het is dus dat laatste. Mensen van het Cito: dit is de uitslag van de Citotoets, niet de Citotoets zelf.

Op de onderste helft van dit eerste uitslagblad staan onder het kopje ‘score per domein’ een paar grijze balkjes: Lezen, Taalverzorging, Schrijven en Rekenen. Ook hier weer bij elk balkje een driehoekig zwart pijltje dat denkelijk de score aangeeft. Ook hier: geen uitleg, maar nu ook niet eens een score.

Die score per ‘domein’ wordt wel vermeld en uitgesplitst op een vervolgblad. Hier buitelen jargon als ‘Referentieniveau 1F’ en ‘subdomeinen’ en ongelukkige visualisaties met onduidelijke balkjes, vinkjes en echt héél onduidelijke balletjesscores over elkaar heen.

Naar het uitlegblad dan maar: ‘De scores per domein geven een vergelijking tussen de onderdelen (domeinen).’ Eh, oké Cito. Voor meer uitleg kun je de QR-code op de uitslagbladen scannen, die helaas maar voor driekwart is afgedrukt, waardoor hij niet werkt. Dus dan maar intikken: www.centraleeindtoetspo.nl/rapport. Daar staat geen uitleg, maar een uitleg dat er losse pdf’jes zijn met een uitleg.

Het lijkt erop dat ze bij het Cito ontzettend hun best hebben gedaan uitslagbladen te maken met zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk visualisaties, ‘want dat is makkelijker’. Die ambitie leid ik mede af uit de bestandsnaam van de uitleg-pdf waarin ironisch genoeg de term ‘digitoegankelijk’ zit.

Minder tekst maakt het lang niet altijd duidelijker. Vaak is het juist een combinatie van een goede visualisatie (geen gekke bolletjes) plus duidelijke tekst die het begrijpelijker maakt. En dan dus niet al dat jargon als ‘standaardscore’, ‘subdomein’ en ‘referentieniveau’. Als je dat gebruikt, helpt het maar matig om de rest van de tekst op het begrijpelijke B1-niveau te brengen.

Als ik het Cito op basis van dit uitslagenblad een score en advies zou moeten geven voor interactieontwerp, zou ik zeggen: standaardscore van 235, met ingangsniveau ux-frameworks, referentiegroep 4K. Vier balletjes grijs, twee zwart. En wat subdomeinen. Succes ermee!