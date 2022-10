Beeld Ricardo Tomás

‘Op een dag kwam er een promovendus naar ons toe met gegevens van zandraketten waar iets geks mee aan de hand was. Zandraketten, oftewel Arabidopsis thaliana, zijn kleine groene plantjes met witte bloemetjes, vaak bestempeld als onkruid. Voor wetenschappers is dit dé modelplant. Wat muizen zijn voor medicijnonderzoekers, zijn zandraketten voor plantwetenschappers.

‘Ze benaderde ons, als afdeling virologie aan de Universiteit van Wageningen, omdat zij vermoedde dat het om een virus ging. Dat bleek ook zo te zijn, een niet eerder opgemerkt virus zelfs. Vlak na deze ontdekking begon ik bij een andere onderzoeksgroep in Wageningen voor een promotieonderzoek naar een heel ander onderwerp, kleine aaltjes in wortels van planten. Zo nu en dan spraken we nog wel over het virus, want beetje bij beetje werd meer bekend.

‘Na mijn promotie aan de Universiteit van Wageningen vond ik een baan bij de Universiteit Utrecht. Ik ging onderzoek doen naar de invloeden van verschillende stressvolle situaties, zoals droogte, hoge temperaturen en overstroming, op de planten. Handige informatie voor boeren die gewassen telen. Maar nog vóór mijn eerste werkdag waarschuwden ze mij voor een rare verschijning in de data: in de monsters van de zandraketten bleek soms meer dan 90 procent onbekend ‘rna’ voor te komen. Rna kan worden gezien als de ‘vertaalstap’ tussen het dna van de plant en de aangemaakte eiwitten. In onze dataset bleek in sommige monsters dus het overgrote deel van het rna niet van de plant. Maar waarvan was het dan wel?

‘Ik moest meteen denken aan de eerdere problemen die we tegenkwamen in Wageningen. Misschien was het wel datzelfde nieuwe virus? Doordat ik een soortgelijke dataset al eerder was tegengekomen, legde ik meteen de link. Het bleek inderdaad zo te zijn. Enorm toevallig, als ze iemand anders hadden aangenomen was het virus nooit zo snel opgemerkt. Het originele onderzoeksplan verdween tijdelijk naar de achtergrond en ik focuste me vooral op de nieuwe ontdekking.

‘Het nieuw ontdekte virus is een rna-virus, net als corona, vandaar dus dat onze rna-datasets zo vervuild raakten. Het virus kon lang onopgemerkt blijven, omdat je met het blote oog geen verschil ziet tussen geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde planten. Ik hoorde van verschillende andere onderzoekers al wel dat ze het probleem herkenden. Maar zij gingen er gewoon van uit dat de dataset was vervuild of mislukt. Er was nooit eerder iets naar buiten gebracht over dit fenomeen.

Plantwetenschapper Ava Verhoeven tijdens haar onderzoek. Beeld Laura Dijkhuizen

‘Dit bleek ook toen ik de vondst op Twitter plaatste. Ik ontving verschillende reacties van anderen die het probleem herkenden. Ook bij presentaties kwamen onderzoekers na afloop naar me toe, vele onderzoekers waren het virus wel eens tegen gekomen. Jarenlang had het zich wereldwijd verspreid, in laboratoria en in het wild.

‘Het genereren van een rna-dataset kost gigantisch veel geld, tijd en energie. Dan wil je niet dat 90 procent van je goedverzorgde plantjes eigenlijk stiekem virus is, ook al lijkt het virus onschuldig. Daarom is nu een soort test ontwikkeld waarmee je kan zien of een plantje besmet is, vergelijkbaar met de pcr-tests voor corona. Het onderzoek is pas net gepubliceerd, maar bij mijn groep in Utrecht testen ze inmiddels al standaard alle plantjes. Hopelijk checken onderzoekers over de hele wereld binnenkort op dit virus.’

Ava Verhoeven is plantwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Hier onderzoekt ze de invloed van stressvolle situaties op zandraketten.