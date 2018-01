Als we niet investeren in de Franse taal, verliezen Nederlandse bedrijven omzet - klopt dit wel?

Klopt het?

Gevraagd naar bronnen voor haar claim, verwijst Voogel naar Evofenedex, een ondernemersvereniging voor bedrijven die ook buiten Nederland opereren. Hoewel Evofenedex twintig jaar geleden inderdaad een rapport uitbracht dat strookte met Voogels bewering, zegt de vereniging niet te beschikken over actuele gegevens over dit onderwerp.



De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarschuwt op de website dat kennis van de Franse taal een pre is voor ondernemers. Volgens woordvoerder Frans Nederstigt hangt het af van de sector waarin bedrijven actief zijn: een digitale startup zal met Engels goed uit de voeten kunnen, terwijl bedrijven die zich richten op de traditionelere Franse markt, meer gebaat zijn bij kennis van de Franse taal. Om welke verhoudingen het in de praktijk gaat, kan hij niet zeggen. 'Het aantal deals dat stukloopt doordat je de taal niet spreekt, zal meevallen. Maar als je Frans kent, kom je wel eerder binnen.'



Hoe beter mensen met elkaar kunnen communiceren, des te groter is de kans dat ze succesvolle handelsrelaties aangaan, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Jan Fidrmuc, onderzoeker aan de Brunel University in Uxbridge, zette de talenkennis in verschillende Europese staten af tegen de onderlinge handelsrelaties. Over het algemeen blijkt vooral het Engels een belangrijke faciliterende rol te spelen.



'De kans dat een willekeurige Nederlander Engels kan spreken met een willekeurige Fransoos, was in 2012 15,5 procent', zegt Fidrmuc, die denkt dat Voogels angst overtrokken is. 'Voor het Frans was die kans maar iets groter, 17,1 procent. Sinds 2005 zijn die getallen niet erg veranderd. Zelfs als de kennis van het Frans veel minder wordt, is dat pas erg als het ook bergafwaarts gaat met het Engels. Dat lijkt me niet waarschijnlijk.'