Als je vindt dat universiteiten ook een lokale maatschappelijke functie hebben, is taal essentieel

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper Jasper van Kuijk. Deze week: internationalisering van hoger onderwijs.

Bij de ontwerpopleiding in Delft waar ik lesgeef, had de internationalisering van de masteropleidingen net na de millenniumwisseling een verfrissend effect. Een diversere staf en studentenpopulatie, nieuwe perspectieven en veel energie. Maar ik heb ook een afstudeerder begeleid die haar gebruiksonderzoek noodgedwongen in haar land van herkomst uitvoerde, omdat ze daar betere contacten met scholen had en ze nog niet goed genoeg Nederlands sprak om hier participanten te kunnen interviewen. Voor onderzoek naar de ov-chipkaart kon ik helaas alleen Nederlandssprekende studenten plaatsen. De hele sector, alle documenten, alle vergaderingen, alles was in het Nederlands.

Enkele maanden geleden brak de academische pleuris uit toen minister Dijkgraaf aankondigde dat bij Nederlandse bacheloropleidingen nog maar eenderde van de vakken in het Engels mag worden gegeven. De minister hoopt met deze maatregel de instroom van het aantal internationale studenten te beperken, die meer is dan universiteiten en universiteitssteden aankunnen.

Internationale staf en studenten aan Nederlandse universiteiten vroegen zich vertwijfeld af wat dit voor hen zou betekenen. Ook buiten Nederland reageerde men met onbegrip. Een hoogleraar noteerde op het sociale medium X: ‘NL in een goede positie op de wereldwijde onderwijsmarkt, deze actie lijkt zelfdestructief.’

Interessant dat hij het woord ‘markt’ gebruikte. Want juist dat lijkt hier ter discussie staan. Of je begrip hebt voor de maatregel van Dijkgraaf hangt mede af van hoe je onderzoek en hoger onderwijs ziet. Je kunt universiteiten puur zien als een internationaal kennissysteem, dat onderzoek doet en wereldwijd talent opleidt. En als je dan als Nederlandse universiteiten internationaliseert, is de vijver van talent veel groter, zowel voor studenten als voor staf, en versterk je daarmee je positie en je marktaandeel.

Maar wat als je vindt dat universiteiten ook een lokale maatschappelijke functie hebben? Anders dan in de VS en Groot-Brittannië, twee grootmachten op de ‘markt’ voor universitair onderwijs, spreken internationale studenten in Nederland niet de taal van de maatschappij om hun kennisinstituut heen. Dat kan leiden tot minder verbinding met die maatschappij. Terwijl zo’n band van groot belang is bij studies die minder gaan over algemeen theoretische of internationaal geldende onderwerpen, zoals theoretische natuurkunde, maar die in context worden toegepast. Denk aan onderwijskunde, psychologie, logistiek en dus ook ontwerpen.

En het is niet alleen de taal, het is ook de kennis van en interesse in de samenleving om de universiteit heen. Een onderwijskundige komt op een onderzoeksidee op de school van zijn kinderen. Nederlandse studenten zijn vaker geïnteresseerd in Nederlandse problemen, een internationale student bouwkunde kan zich begrijpelijkerwijs toch een beetje afvragen waarom zij zich druk moet maken over dat woningblok in een vinexwijk.

Ja, wetenschappelijk onderzoek is internationaal en internationalisering van universitair onderwijs is waardevol. Maar je mag ook van universiteiten verwachten dat ze kunnen en willen werken voor en met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken. Taal is daarbij essentieel.