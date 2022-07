Als je maar ver genoeg doordenkt, kun je voor elk kiessysteem een situatie bedenken waarin het niet werkt

Beeld .

Na een opeenstapeling van schandalen heeft Boris Johnson dan toch zijn vertrek aangekondigd. De Conservatieven wijzen volgende week een opvolger aan die tot aan de geplande verkiezingen van januari 2025 de rol van premier op zich mag nemen. Daarmee lijken vervroegde verkiezingen van de baan, al kan het geen kwaad eens naar het verkiezingssysteem van de Britten te kijken.

De verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk wordt anders bepaald dan bij ons. Bij onze Tweede Kamerverkiezingen maakt het niet uit of je in Aadorp of Zwolle woont: elke stem telt even zwaar. De zetelverdeling is ongeveer hetzelfde als de stemverhouding. Zo kreeg de VVD vorige keer met 21,9 procent van de stemmen 22,7 procent van de zetels. Ook bij andere partijen was het verschil tussen beide percentages minder dan één procentpunt.

Zo niet in het Verenigd Koninkrijk. Bij de vorige verkiezingen in 2019 haalden de Conservatieven 43,5 procent van de stemmen en 56,2 procent van de zetels – een flink verschil. (En dat terwijl de Conservatieven na het Brexitreferendum maar bleven herhalen dat die 48 procent aan tegenstemmers het beste genegeerd konden worden.) Nog opvallender is dat kleine partijen soms meer zetels hebben dan grotere partijen: zo kregen de Liberal Democrats drie keer zoveel stemmen als de Scottish National Party, maar kreeg de Scottish National Party ruim vier keer zo veel zetels.

Dit komt door het kiesdistrictensysteem. Het land is opgesplitst in 650 kiesdistricten: elk district kent maar één winnaar. Vanaf 326 districten heb je dus een meerderheid. Niet elk district is even groot. Het kleinste district, Na Na h-Eileanan an Iar op de Schotse Hebriden had in 2019 maar zo’n 21 duizend stemgerechtigden, terwijl het Isle of Man er 113 duizend heeft. De kleinste 326 districten vertegenwoordigen 46 procent van de bevolking, ruim minder dan de grootste 324 districten.

In Nederland speelt iets soortgelijks bij de verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Statenleden: de verhouding tussen het aantal statenleden en inwoners is niet overal hetzelfde. Dat lost de kieswet op door met stemcijfers te werken. Die oplossing werkt vrij goed maar net niet perfect: zo hebben 1006 Zeeuwen evenveel stemrecht als 1000 Flevolanders. Wat jammer voor de Zeeuwen, maar de verschillen zijn minimaal. En met de natuurlijke variatie in kiesgerechtigden kan het bij de volgende verkiezingen zomaar andersom zijn.

Met die scheve verhoudingen in het Britse stelsel is het op papier mogelijk om een meerderheid te halen op basis van een flinke minderheid van de stemmen, waarbij je de popular vote verliest aan verschillende anderen. Het is vergezocht maar theoretisch zelfs mogelijk dat je met in totaal slechts 326 stemmen een absolute meerderheid haalt, terwijl de andere partijen 25 miljoen stemmen halen: door in de krapste meerderheid van kiesdistricten één stem te behalen (en de andere partijen niets) en door juist in de andere districten geen enkele stem te halen.

In Nederland is iets vergelijkbaars denkbaar. Stel: er doen 150 partijen mee met de verkiezingen. Hiervan krijgen 149 partijen exact even veel stemmen en de 150ste krijgt er net een beetje meer. Omdat de 150ste partij als enige de kiesdrempel haalt zou deze alle zetels kunnen krijgen (ware het niet dat partijen niet meer dan 80 kandidaten mogen hebben). Een fundamenteel verschil met het Britse systeem is wel: de populairste partij wordt ook de grootste partij.

Als je maar ver genoeg doordenkt, kun je voor elk verkiezingssysteem wel een situatie bedenken waarin het systeem niet werkt. Het is aan de opvolger van Johnson, en haar of zijn politieke tegenstanders om ervoor te zorgen dat de kiezers nog voldoende vertrouwen hebben om over een paar jaar naar de stembus te gaan. Alleen dan blijven de vergezochte scenario’s extreem onwaarschijnlijk.