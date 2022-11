‘Als je je handen niet meer in je zij kunt zetten, wordt het te druk’: zo zijn rampen als die in Seoul te voorkomen

Publiek tijdens een optreden van Bruce Springsteen op festival Pinkpop in Landgraaf, 2009. Beeld ANP

Het is maar een klein, schuin aflopend steegje – amper 4 bij 40 meter groot – waar zich afgelopen zaterdag een van de grootste Zuid-Koreaanse rampen ooit afspeelde. Ingeklemd tussen het Hamilton-hotel en een uitgaansstraat vlak bij metrostation Itaewon werden ten minste 156 mensen, vooral jonge vrouwen, doodgedrukt tijdens een overvol halloweenfeest in Seoul; meer dan 150 bezoekers raakten gewond.

Het Koreaanse drama is niet de eerste keer dat grote mensenmassa’s tot tientallen doden hebben geleid. Vorige maand nog kwamen 125 mensen om in het gedrang na een voetbalwedstrijd in het Indonesische Malang. En de hadj, de islamitische bedevaartstocht naar Mekka, is berucht om de vele doden die geregeld vallen door verdrukking.

Kan dit soort drama’s voorkomen worden? Met een goede voorbereiding wel, zeggen wetenschappers op het gebied van crowdmanagement. ‘De kennis is er gewoon, dat is het schrijnende van dit soort rampen’, zegt Otto Adang, bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector bij de Politieacademie.

Essentieel is, zegt hij, dat alle betrokkenen van tevoren gezamenlijk om de tafel gaan: hulpdiensten, de gemeente en eventuele evenementenorganisaties, zoals bij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. ‘Zij moeten kijken hoeveel mensen er in een bepaald gebied passen, bijvoorbeeld aan de hand van Google Maps, en of er geen obstakels als bankjes in de weg staan. De programmering moet je vervolgens daarop aanpassen. Een bekende artiest trekt veel mensen, die zet je niet op een klein plein.’

Nooduitgang

Wetenschappelijk gezien is de afgelopen twintig jaar vooral belangrijke kennis opgedaan over hoe mensen zich gedragen, zegt Adang. ‘Een bezoeker van de EO-Jongerendag beweegt bijvoorbeeld rustiger dan een voetbalsupporter.’ Daarnaast, vervolgt hij, zijn mensen gewoontedieren. Daar moeten vlucht- of ontsluitingsroutes zo goed mogelijk op aansluiten. ‘In panieksituaties zal lang niet iedereen automatisch naar een nooduitgang lopen, bijvoorbeeld. In een onbekende omgeving zijn mensen namelijk geneigd om dezelfde weg terug te gaan als waarlangs ze gekomen zijn. Die kennen ze.’

En komen er signalen dat de drukte te groot wordt, dan is het zaak meteen adequate maatregelen te treffen. ‘Je kunt bijvoorbeeld via een lichtkrant mensen oproepen weg te blijven, een populair straatje afsluiten of juist een vluchtroute openstellen door dranghekken weg te halen.’

‘Tegenwoordig gebeurt crowdmanagement steeds objectiever, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en cijfers’, zegt ook civiel ingenieur Dorine Duives (TU Delft). ‘Dat is een nieuwe manier van denken; vroeger werd vooral afgegaan op wat mensen met veel praktijkervaring zeiden.’ Die cijfers kunnen over van alles gaan: het aantal mensen dat vanaf station Amsterdam naar het Damrak loopt op Koningsdag, bijvoorbeeld. Dat kun je met de hand inschatten of, zoals Duives in haar onderzoek probeert, aan de hand van camera’s en slimme software.

Maar ook berichten op Twitter of signalen die agenten op straat opvangen zijn belangrijk, benadrukt de universitair docent. Zo hadden halloweengangers in Seoul al meermaals de politie gemeld dat het op bepaalde plekken zeer druk werd – helaas vergeefs.

‘Je moet erbovenop zitten’, beaamt universitair docent Roland Geraerts. Bij de Universiteit Utrecht bouwt de informaticus 3D-computermodellen van locaties zoals stadscentra. Ze doen een beetje denken aan computergames met virtuele werelden. Vervolgens berekent Geraerts hoe grote groepen mensen zich daardoorheen bewegen.

‘Door vervolgens het aantal bezoekers te variëren, zie je in één oogopslag waar mogelijke knelpunten ontstaan. Of waar het vastloopt, mochten er meer mensen komen dan verwacht.’ Dan kun je bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer instellen. Onder meer uit Duives’ proefschrift is namelijk bekend dat mensen in zo’n geval minder ruimte nodig hebben dan wanneer ze tegenliggers tegenkomen, of kruisend publiek.

Anderhalve stoeptegel

Via een universitaire spin-off helpt Geraerts organisaties aan de hand van 3D-simulaties goede crowdmanagementplannen te maken, zoals bij de Tourstart in Utrecht in 2015. Daardoor besloot de organisatie bijvoorbeeld tot het aanleggen van twee tijdelijke voetgangersbruggen over de Oude Gracht. Die bleken nodig om extra looproutes te creëren, aangezien het wielerparcours de stad logistiek als het ware in tweeën sneed.

Hoe mensen zich bewegen – in het echt en dus ook in computersimulaties – hangt af van hoe druk het is. Tot vier mensen per vierkante meter heb je nog voldoende bewegingsvrijheid, zegt Geraerts: ‘Dan kun je je handen nog in je zij zetten.’ Worden het er meer, dan gaat de massa zich meer gedragen als één stroom. ‘Gaan de mensen om je heen naar voren, dan moet jij dat ook. Een beetje zoals een school vissen of een zwerm vogels dat doet. Dat kun je met een paar wiskundige regels al vrij goed beschrijven.’

Vanaf zes of zeven personen per vierkante meter – je hebt dan anderhalve stoeptegel tot je beschikking – bestaat de kans dat mensen in ademnood raken, of omvergelopen worden. Zeker als er een ‘drukgolf’ door de massa gaat, gelijk het harmonica-effect in een autofile. Die situatie kan ontstaan vooraan bij een concertpodium, maar ook in ‘trechters’, zoals het steegje in Seoul. Op dat moment kun je als individu maar weinig zelf doen, zegt Geraerts. ‘Hooguit een sokkel opklimmen, of een winkel induiken.’

Ook voor organisaties en hulpdiensten zijn de opties dan beperkt, vult Duives van de TU Delft aan. ‘Bij een concert kun je iemand met gezag het podium opsturen, zoals Jan Smeets bij Pinkpop. Die kan dan zeggen dat iedereen rustig moet blijven en bijvoorbeeld een stap achteruit moet zetten. Je moet laten merken: we zijn ermee bezig.’