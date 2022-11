Als in de instructie het woord internetbrowser schuingedrukt staat, dan weet je dat je uitleg gaat krijgen over álles

Bij de tipredactie van de Volkskrant kun je misstanden melden. Ik kreeg een misstand doorgespeeld over onze eigen krant, van Lezer Herman: ‘Ik heb een vermoeden van een misstand bij de customer care / klantenservice van DPG Media. Zie onderstaande mail.’ Omdat het goed is om in deze tijden ook kritisch naar onszelf te blijven kijken, ben ik erin gedoken.

Lezer Herman leest de krant via de website en ineens krijgt hij op elke pagina een pop-up met een aanbieding om abonnee te worden. Maar dat is hij al. Gelukkig kun je in de pop-up een optie aanvinken: ‘Ik ben al abonnee’. Helaas, ondanks herhaaldelijk aanvinken blijft de pop-up oppoppen.

Dus vraagt Lezer Herman de Volkskrant-helpdesk om hulp. Die stuurt een mail terug met drie kantjes aan uitleg. En als in het begin van zo’n instructie het woord internetbrowser schuingedrukt staat, dan weet je dat je uitleg gaat krijgen over álles. Schuingedrukt is het helpdesk-equivalent van de verpleegkundige die binnenkomt en die veel te luid en nadrukkelijk roept ‘We gaan u even wassen, meneer De Jong!’. In dit geval: ‘Wij raden u aan om de cookies en cache van uw internetbrowser te legen.’ (Cookies en cache stonden opmerkelijk genoeg niet cursief.)

Het achterliggende probleem blijkt te zijn dat DPG, de uitgever van onder andere de Volkskrant, maar ook van AD en Libelle, een nieuw inlogsysteem heeft uitgerold. Het inloggen vindt niet meer plaats in de app of via de site van de betreffende publicatie, maar via https://login.dpgmedia.nl. Maar Lezer Herman moest zijn internetbrowser dus de oude inlogprocedure nog afleren, door de cookies weg te gooien, de cache te legen en de oude inlognaam en wachtwoord uit een eventuele wachtwoordbeheerder te verwijderen.

In de behulpzaam bedoelde mail is getracht om élke stap voor het oplossen van het probleem te geven voor élke denkbare browser en besturingssysteem, voor computer én telefoon, en ervan uitgaande dat iemand voor het allereerst een laptop vast heeft. En dan nog de instructies erachteraan voor het maken van een screenshot mocht het allemaal niet lukken: ‘U kunt een schermafbeelding maken met het Knipprogramma (te vinden onder Accessoires in het startmenu). Apple: cmd (⌘) + shift (⇧) + 3.’ WE GAAN U EVEN WASSEN MENEER DE JONG!

Ook staan er wat overdreven formele en daardoor minder duidelijke zinnen in. ‘Graag het vriendelijke verzoek om weer in te loggen.’ De Volkskrant-helpdesk wil hier kennelijk het vriendelijke verzoek krijgen om weer in te loggen.

Het is misschien allemaal wat te veel voor in één mail. Een optie zou kunnen zijn om de uitleg op een webpagina te zetten en gebruikers te laten aangeven welke browser en/of welk besturingssysteem ze hebben en dan alleen daar de uitleg te laten zien. En het detailniveau van de uitleg aanpassen aan het antwoord op de vraag: ‘Hebt u weleens een internetbrowser gebruikt?’

