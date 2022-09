Als ik de foto van mijn nichtje like, ben ik de 46-jarige die een foto liket van een 14-jarige in sexy outfit

Dat mijn tienernichtjes en -achternichtjes op Instagram zitten: leuk! Dat ze foto’s van hun vakanties posten: nul problemen mee natuurlijk. Dat ze dat volgens de Instraditie doen in Kardashian/fitgirl/Doutzen-achtige outfits en in Kardashian/fitgirl/Doutzen-achtige poses: prima. Je draagt waar je je lekker bij voelt, je poseert hoe jij dat wilt. Alleen kom ik dus in de problemen als ik een vakantiefoto van ze wil liken.

Want daar staat mijn nichtje, op Mallorca, op het strand: ‘Supervakantie, helemaal te gek hier.’ En dát wil ik liken. Superleuk voor haar, die supervakantie. Maar ze staat daar met de arm achter haar hoofd en een halve duckface, in een weinig verhullende zomeroutfit. Nogmaals: good for her. Alleen, als ik die foto like, dan ben ik de 46-jarige getrouwde vader die een foto liket van een 14-jarige in een best wel sexy outfit in een semi-uitdagende pose. En die gast wil ik niet zijn. Maar ik vind het wél leuk om op de hoogte te blijven van mijn (achter)nichtjes en als ik hun foto’s niet like, denkt het Insta-algoritme dat ik niet in ze geïnteresseerd ben en krijg ik minder foto’s van ze te zien. Dus om ze in mijn timeline te houden moet ik de foto liken.

Maar als ik de foto wel like, denkt A) mijn (achter)nichtje dan: ‘De creep, hij liket een foto van mij in bikini’, B) het Insta-algoritme dan ‘Oké, deze 46-jarige gast is geïnteresseerd in tienermeisjes aan de schaarser geklede zijde van het spectrum, daar gaan we meer van laten zien’, óf C) het Insta-algoritme dan ‘Oké, deze ranzige 46-jarige heeft iets te veel interesse in zomers geklede tienermeisjes, éven melden bij de zedenpolitie’?

Algoritmes zijn onvoorspelbaar, je weet vaak niet wat ze doen op basis van je input. Dus daar zit ik met mijn vinger boven het like-hartje, te twijfelen.

Eigenlijk zou er een alternatief voor de Insta-like moeten zijn. Zoals Facebook het assortiment gevoelsreacties uitbreidde met icoontjes van een hartje, ik geef om je, keihard lachen, verbluft, verdriet en boosheid. Misschien kan Instagram ook een icoontje toevoegen, het ‘Hé ik vind je foto op een persoonlijk niveau leuk, aangezien we familie zijn, maar lees er verder vooral niks in’-icoontje. Hoewel, dat is natuurlijk weer precies het icoontje dat de échte creeps gaan gebruiken als ze tienermeiden willen volgen.

Misschien moet ik gewoon aan mijn (achter)nichtjes vragen om voortaan twee foto’s tegelijk te plaatsen. De gewone, voor hun vriendenkring, met de gangbare tiener-Insta-pose en -kleding, en dan als tweede een foto op dezelfde plaats, maar in een hooggesloten coltrui en aan de hand van hun vader. Liefst met papa getagd. Kan ik díé foto liken. En dan maar hopen dat Insta dan niet gaat denken dat ik bovenmatig geïnteresseerd ben in middelbare mannen die hand in hand lopen met tienermeisjes.