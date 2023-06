Alles-in-een-robot kan rijden, bukken en vliegen met zijn wielen

De robot kruipt onder een balk door. Beeld Nature Communications

Van een wagen in een vliegtuig veranderen en weer terug. Wat voorbehouden leek aan de robots uit de populair animatieserie Transformers, blijkt nu ook in het lab te lukken. Wetenschappers van onder meer het California Institute of Technology in de Verenigde Staten bouwden een robot die op allerlei manieren kan ‘transformeren’. Zo kunnen de wielen een schuine stand aannemen of propellers worden, het middenrif op en neer bewegen en de robot kan zichzelf langer of korter maken.

Op video’s is te zien hoe de zogeheten M4-robot door een parcours navigeert, over een vijver heen vliegt en tegen een steile helling op klimt. Volgens de Amerikaanse uitvinders heeft de robot veel potentie, bijvoorbeeld door hem in de toekomst in te zetten bij reddingsmissies, in de ruimtevaart of bij pakketbezorging.

De ontwikkelaars van de nieuwe robot lieten zich inspireren door dieren, die hun bewegingen kunnen aanpassen aan de omgeving. Neem bijvoorbeeld stokstaartjes, die zowel kunnen kruipen als rechtop staan. Of zeeleeuwen, die kunnen zwemmen maar ook over het strand waggelen. Door dieren als uitgangspunt te nemen, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, kun je robots ontwerpen die in allerlei omgevingen kunnen worden ingezet.

Cosimo Della Santina, hoogleraar cognitieve robotica aan de TU Delft en niet betrokken bij het onderzoek, is onder de indruk. ‘Fascinerend om te zien. Het idee is vrij simpel, maar goed uitgevoerd.’ Volgens Della Santina is experimenteren met transformer-achtige robots de afgelopen jaren steeds populairder geworden, maar is de M4 duidelijk een succesverhaal. ‘De transformatie is feilloos en soepel: heel indrukwekkend.’

Maarten Steinbuch, hoogleraar hightech systemen aan de TU Eindhoven-hoogleraar en evenmin betrokken bij het onderzoek, vindt de nieuwe robot interessant, maar ziet ook beperkingen. ‘Het is niet een doorbraak waar we veel mee kunnen, omdat dit soort robots veel te duur is om in de praktijk toe te passen.’ Maar, zegt hij, dit onderzoek kan wel een springplank zijn voor toekomstige ontwerpen die wél goed toepasbaar zijn.