Alle kinderen boven de 10 jaar kunnen prik krijgen tegen hpv, een virus dat kanker kan veroorzaken

Een meisje krijgt een prik tegen hpv, een virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, maar ook andere vormen van kanker. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tot nu toe werd het vaccin aangeboden aan meisjes van 13, maar op advies van de Gezondheidsraad heeft het RIVM besloten de doelgroep uit te breiden en de leeftijd te verlagen. Door deze verlaging kan worden voorkomen dat jongeren op het moment van vaccinatie hun seksuele debuut al hebben gemaakt.

Naar schatting raakt 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen in hun leven een keer besmet met hpv. Meestal ruimt het immuunsysteem de infectie op maar als dat niet gebeurt, kan op latere leeftijd kanker ontstaan. Baarmoederhalskanker is de meest voorkomende vorm, (jaarlijks 800 diagnoses, 200 sterfgevallen). Daarom kunnen meisjes zich sinds 2009 laten vaccineren. De antistoffen die zij dan aanmaken beschermen tegen het virus.

Volgens de Gezondheidsraad is die bescherming ook voor mannen wenselijk nu blijkt dat ook zij kunnen worden getroffen door vormen van kanker die het gevolg zijn van een hpv-infectie. Het gaat om zo’n 400 mannen per jaar, die penis- of anuskanker kunnen krijgen of kanker van de mond- en keelholte. Van hen overlijdt een kwart. Vaccinatie van jongens biedt bovendien groepsbescherming: hoe minder jongeren het virus oplopen, hoe minder overdracht en daarvan profiteren ook ongevaccineerden.

Het vaccin wordt inmiddels in meer dan honderd landen gebruikt, in meer Europese landen (waaronder Duitsland, België en Groot-Brittannië) worden jongens al gevaccineerd. Nederland is een van de eerste landen, die de vaccinatieleeftijd verlaagt, zegt Jeanne-Marie Hament, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Dit heeft deels een praktische reden, zegt ze: voor ouders voelt contact met de jeugdgezondheidszorg op de basisschool vertrouwd. Maar wat vooral telt, is de effectiviteit van het vaccin, dat het beste werkt als jongeren worden ingeënt voordat ze seksueel actief worden. Een vaccinatiecampagne op 10-jarige leeftijd geeft aarzelende kinderen (en ouders) de kans om erover na te denken en het vaccin een paar jaar later alsnog op tijd te kunnen krijgen, zegt ze.

Niet langer wachten

Hament erkent dat de campagne niet op een ideaal moment begint, net nu kinderen voor een coronavaccin worden uitgenodigd, een prik die tot veel discussie leidt. ‘Maar de lancering was al uitgesteld vanwege corona, en al die tijd sterven er mensen aan vormen van kanker die te voorkomen waren geweest. Het is ethisch niet meer te verantwoorden om langer te wachten. Jongens hebben net zo hard recht op dit vaccin als meisjes.’

Internationaal onderzoek wijst uit dat na invoering van de hpv-vaccinatie het aantal infecties met hpv in de bevolking flink is gedaald. Britse en Zweedse cijfers lieten vorig jaar zien dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker onder jonge, gevaccineerde vrouwen met bijna 90 procent is afgenomen. Over de effectiviteit bij mannen is nog weinig bekend, daarvoor wordt het vaccin nog te kort gebruikt. Maar de Gezondheidsraad gaat ervan uit dat het vaccin ook bij hen effectief zal zijn, omdat de werkzaamheid vergelijkbaar is.

Hament hoopt dat het vertrouwen in het vaccin bij de jongens, net als bij meisjes, gaandeweg zal stijgen. In 2020 liet 63 procent van de 13-jarige meisjes zich tegen hpv vaccineren, zo’n 10 procentpunt meer dan bij aanvang van de campagne. De jeugdige doelgroep wordt binnenkort geïnformeerd via Snapchat, Instagram en YouTube, hun ouders via een brief. Ook komen er lesprogramma’s voor basis- en middelbare school.