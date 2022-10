‘Albert Heijn, neem je verantwoordelijkheid met tabakverkoop. Of verander je naam in Magere Heijn’

Als student was ik fan van de Aldi. Dat was niet per definitie goed voor mijn status, want de supermarktwereld was aardig verzuild en Aldi stond, net als Zeeman, gelijk aan armoedig en sneu. Ik sleepte in de kakkerige geneeskundewereld mijn boeken graag provocerend rond in een Aldi-shopper om te laten zien dat ik schijt had aan supermarktstatus. Als adolescent moet je toch ergens voor vechten, immers.

Ik ben verre van monogaam waar het supermarkten betreft en ga vooral naar Lidl, maar ook naar marktleider Albert Heijn. Maar als ik mijn principes volg, ga ik liefst naar de Lidl. Want die is inmiddels al een jaar gestopt met de verkoop van tabakswaar. Ter vergelijking: sinds september experimenteert AH met één rookvrij filiaal – terwijl AH meer dan duizend filialen heeft. ‘Het niet-aanbieden van tabak heeft veel impact op de winkel’, zegt directeur foodservice, concepten en realisatie Rob Heesen van Albert Heijn tegen Distrifood. Lees: alles voor de omzet. Tabaksomzet supermarkten knalt door 2 miljard, kopte Distrifood enthousiast in 2018. AH adverteert op internet voor zijn sigaretten: ‘Op zoek naar sigaretten? Bestel het makkelijk en snel bij Albert Heijn ✓ Grootste assortiment ✓ Thuisbezorgd tot aan de voordeur.’

Albert Heijn is de grootste verkoper van sigaretten in ons land. Een eenvoudige rekensom leert dat ongeveer 29 procent van alle sigaretten in Nederland door AH wordt verkocht. Wie mee wil rekenen: het marktaandeel van AH onder de sigarettenverkopende supermarkten is 40 procent. 72 procent van de sigaretten wordt in supermarkten gekocht, dus AH verkoopt 40 procent van 72 procent van alle sigaretten: 29 procent.

De schade die de supermarkten hiermee aan de maatschappij aanrichten is enorm.

En AH let op de kleintjes. Van alle verkoopplekken van sigaretten is voor kinderen de supermarkt de toegankelijkste. Elke dag beginnen ongeveer 75 kinderen met dagelijks roken. Het grootste deel daarvan is op zijn 18de verslaafd en ruim de helft daarvan sterft aan de gevolgen hiervan. Als sigarettenmarktleider is AH topleverancier voor deze groep.

Als AH nou een tabakswinkel zou zijn, oké. Maar AH presenteert zichzelf als supermarkt die het beste voor heeft met haar klanten. Kinderen komen er ook en worden met acties met dierenplaatjes aangetrokken. Sigaretten verkopen aan minderjarigen is verboden, toch gaf 29 procent van de 12 tot 16-jarigen aan zelf sigaretten te kopen.

De missie die AH op zijn site heeft staan is: Samen Beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.

Gezonder, lekkerder, duurzamer, makkelijker en liefst allemaal tegelijk. Daar helpen we je graag bij. Met inspiratie, producten en tips wat we doen om de wereld een beetje beter achter te laten.

Het marktaandeel van Albert Heijn groeit. Daarover wordt gemeld: Daar zijn we trots op. Maar als marktleider willen we ook verantwoordelijkheid nemen.

Nou, Albert Heijn, neem dan ook verantwoordelijkheid. Of verander anders je naam in Magere Heijn.

Rinske van de Goor is huisarts