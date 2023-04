Al tweeduizend jaar vragen wetenschappers zich af: waarom dansen nachtvlinders rond het licht? Nu is er een antwoord

Insecten zoemen rond het licht. Beeld Getty

De Romeinen wisten het al: insecten komen in het donker af op het licht van een kaars. Volgens de agronoom Columella, die leefde in de 1e eeuw na Christus, was dat een bruikbaar inzicht om bepaalde motten weg te houden van een bijenkast.

Toch zal er in de loop van de geschiedenis nog nooit iemand zó nauwgezet gekeken hebben naar nachtvlinders die rond een lichtbron cirkelen als enkele wetenschappers uit Engeland, de Verenigde Staten en Costa Rica. Zij maakten driedimensionale video-opnamen van insecten in de buitenlucht en in het lab – iets dat voorheen technisch te moeilijk was.

Uit de nieuwe beelden blijkt dat de insecten niet recht naar het licht toe vliegen, maar dat ze in plaats daarvan steeds hun rug naar de lichtbron keren. Volgens onderzoekers Samuel Fabian en Yash Sondhi komt dat doordat ze het kunstlicht verwarren met een oplichtende hemel, die ze in natuurlijke omstandigheden gebruiken om rechtop te blijven vliegen.

Maartje Bakker is wetenschapsredacteur en won voor haar werk een AAAS Kavli Science Journalism Award, een grote internationale competitie voor wetenschapsjournalisten. Eerder werkte ze op de politieke redactie en was correspondent in Spanje, Portugal en Marokko.

Rondjes draaien

Met een artificiële lichtbron in de buurt gebeurt er echter iets heel anders: de insecten blijven maar rondjes draaien rond het licht. Wanneer het licht van beneden of opzij komt, kunnen ze hun lichaam zelfs zodanig kantelen dat ze pardoes ter aarde storten.

De biologen schuiven, in een voorpublicatie bij bioRxiv, een hele serie alternatieve theorieën terzijde. De insecten zien het licht volgens hen niet als een mogelijkheid om te ontsnappen uit de duisternis, want dan zouden ze er wel recht op af gaan. Ze gebruiken het licht – in de natuur dat van de maan – ook niet als een soort kompas, want als de ene lamp uit gaat en de andere aan, doen ze niet hun best om het licht steeds links of rechts van hen te houden.

Insecten zoals nachtvlinders vliegen steeds met hun rug naar een lamp, omdat ze eraan gewend zijn dat licht ’s nachts van boven komt. Beeld Samuel Fabian, Yash Sondhi

Evenmin worden ze aangetrokken door warmte, want de led-lichten die voor de proeven werden gebruikt geven nauwelijks warmte af, en toch vlogen de beestjes ernaartoe. En ze worden ook niet verblind door het licht, want dan zouden ze zomaar wat rondvliegen, zonder dat er een patroon te zien was.

Bijzondere inspanning

‘Dit is een fantastische studie’, reageert Kamiel Spoelstra, die werkt bij het Nederlands Instituut voor Ecologie en zelf onderzoek doet naar licht en insecten. ‘De onderzoekers hebben een heel bijzondere inspanning geleverd om de vliegbewegingen van insecten in beeld te brengen. En met succes: de theorie dat insecten het licht gebruiken om hun lichaam rechtop te houden is weliswaar niet nieuw, maar is nu overtuigender beargumenteerd dan ooit.’

Al is het werk nog niet klaar, meent Spoelstra. ‘Ik zou ook nog wel willen weten wat er ín die insecten gebeurt: hoe wordt het lichtsignaal precies in hun lichaam verwerkt?’

De buitenlandse onderzoekers hopen dat de nieuwe inzichten worden gebruikt om de impact van kunstlicht op insecten te verminderen: bijvoorbeeld door lichten te gebruiken die minder fel zijn en niet naar boven wijzen.

Ook is het volgens Spoelstra belangrijk om dit soort kennis toe te passen in de praktijk. ‘Wereldwijd is er sprake van een afname van de insecten, en we weten dat dit des te meer geldt voor soorten die ’s nachts vliegen.’