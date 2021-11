Al snel vroegen de kinderen achterdochtig: ‘Eten we vandaag uit de maaltijdbox?’

Het is niet mijn grootste hobby: nadenken over wat we deze week gaan eten. En mijn vrouw – die naar eigen zeggen niet kookt maar eten klaarmaakt – is er al helemaal geen fan van. Dus toen we bij vrienden een sympathieke maaltijdbox zagen met lokaal geproduceerde producten dachten we: oké, poging waard. En dan maar gelijk goed doorgepakt en voor de ‘gemaksbox’ gegaan. Elke week drie maaltijden: vis, vlees, vegetarisch (in maaltijdboxenland ook wel bekend als 3V). Compleet met alle ingrediënten en kookinstructies.

De voordelen: drie maaltijden minder die je hoeft te verzinnen, steeds leuke nieuwe recepten net buiten je comfortzone en alle ingrediënten bij de hand in precies de goeie hoeveelheid. Dat laatste scheelt weer googelen op ‘recept halve knolselderij’ als je een keer erwtensoep hebt gemaakt.

Maar wat ik niet had voorzien, is dat je inderdaad minder hoeft na te denken over wát je gaat koken, maar veel meer over hóé. Want je staat elke keer weer een onbekende maaltijd te maken en dus voortdurend dat recept te spellen en heel alert te multitasken. En het zijn niet bepaald de simpelste maaltijden – meestal is het geen eenvoudige ravioli met spekjes, olijfolie en wat verse tomaten. Terwijl: recepten uit mijn bestaande receptenrepertoire, die kan ik redelijk op routine maken. Het is het verschil tussen zoekend fietsen naar de nieuwe woning van een net verhuisde vriend en met het verstand op nul naar je werk pedalen.

En dan is er nog het consumeren van de maaltijd. Ik heb drie jonge kinderen in net die leeftijd waarop de bandbreedte van wat eetbaar wordt geacht op sommige dagen niet bijster breed is. Die hadden al snel door dat er een nieuwe receptenwind door Huize Van Kuijk blies, maar dat vonden ze niet per se positief. Gekarameliseerde witlofblaadjes met oesterzwammen in teriyaki-saus konden niet op al te groot enthousiasme rekenen. Al snel vroegen ze voor het eten achterdochtig: ‘Eten we vandaag uit de box?’

En ja, ik weet het: kennis laten maken met nieuwe smaken, eten wat de pot schaft en zo. Maar als je net een uur peentjes hebt lopen zweten op een volledig nieuw recept en drie gasten prikken erin alsof je net een dode sidderaal op tafel hebt gekwakt, dan gaat de lol er wel wat af. En als ze nou aan zo’n nieuw recept zouden kunnen wennen, dat ze het steeds beter leren eten, dan zou de investering nog lonen, maar de recepten herhalen zich niet, dat is juist het idee van een maaltijdbox.

Dus hebben we de box even op pauze gezet. Wat resulteerde in een verbazend groot gevoel van opluchting. Misschien doen we een nieuwe poging als onze jongens wat tolerantere smaakpapillen hebben ontwikkeld en vooral ook kookskills, zodat wij hén aan het koken kunnen zetten. ‘Jongens, eten uit de box vandaag, jullie beurt!’

